ЧП на Лене — участники ысыаха Олонхо

Теплоход «Полесье», на борту которого находятся 18 сотрудников НВК «Саха», сломался под селом Улахан-Ан в Хангаласском районе по дороге из столицы республики в Олекминский район, сообщает телеканал «Якутия 24».

Это четвертая поломка судна – за пять часов следования теплоход совершил три технических остановки.

Как сообщает корреспондент телеканала «Якутия 24», он отчалил из речпорта Якутска на 2,5 часа позже указанного времени – в 7.00 вместо 4.30 по якутскому времени.

На борту находятся 45 пассажиров, в том числе один ребенок. За гражданами выдвинулось дополнительное судно из поселка Сангар.

Отметим, на теплоходе «Полесье» в Олекминск отправились участники республиканского Ысыаха Олонхо, праздничные мероприятия которого стартуют 26 июня.