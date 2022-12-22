22.12.2022
19:42
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Происшествия

ЧП на дороге: Как спасли от мороза пассажиров сломавшегося автобуса — видео

20 декабря в 14 часов 50 минут на РАД «Нам» в ходе патрулирования инспекторы ДПС МВД по Республике Саха (Якутия) старший лейтенант полиции Зырянов Г.И. и капитан полиции Родионов Н.С. увидели стоящий на проезжей части пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Кангалассы – Якутск».

Остановившись, полицейские выяснили, что в транспортном средстве произошла поломка. А устранить ее на месте не удалось, в тот день температура воздуха составляла -48 градусов. Пассажиры автобуса, среди которых были маленькие дети и люди пожилого возраста остались посреди трассы одни.

Инспекторы ДПС стали останавливать попутные машины и просили взять на свободные места пассажиров сломавшегося автобуса. Благодаря оперативным действиям инспекторов ДПС все пассажиры продолжили путь. Также инспекторы оказали помощь в перемещении неисправного транспорта на станцию техобслуживания.

В итоге было эвакуирована 3 детей, 4 человека пожилого возраста и 11 граждан. Пострадавших нет.  

Фото: Группа пропаганды отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Якутское»
Источник: Группа пропаганды отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Якутское»

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