ЧП на дороге: Как спасли от мороза пассажиров сломавшегося автобуса — видео

20 декабря в 14 часов 50 минут на РАД «Нам» в ходе патрулирования инспекторы ДПС МВД по Республике Саха (Якутия) старший лейтенант полиции Зырянов Г.И. и капитан полиции Родионов Н.С. увидели стоящий на проезжей части пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Кангалассы – Якутск».

Остановившись, полицейские выяснили, что в транспортном средстве произошла поломка. А устранить ее на месте не удалось, в тот день температура воздуха составляла -48 градусов. Пассажиры автобуса, среди которых были маленькие дети и люди пожилого возраста остались посреди трассы одни.

Инспекторы ДПС стали останавливать попутные машины и просили взять на свободные места пассажиров сломавшегося автобуса. Благодаря оперативным действиям инспекторов ДПС все пассажиры продолжили путь. Также инспекторы оказали помощь в перемещении неисправного транспорта на станцию техобслуживания.

В итоге было эвакуирована 3 детей, 4 человека пожилого возраста и 11 граждан. Пострадавших нет.