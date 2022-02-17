17.02.2022
19:37
43
Происшествия
ЧП: Мирный остался без электричества?
По сообщениям телеграм-каналов в Мирном произошла энергоавария. Под блэкаут попал весь город. Официальной информации от энергетиков пока нет, сообщает тгк PRanya Якутия.
В Whatsapp «народное информагентство» сообщает, что загорелась подстанция, в экстренном порядке всё будут восстанавливать. Всё службы подняты. Пока информация официально не подтверждена.
Фото: Whatsapp
Источник: Whatsapp, Telegram
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