ЧП из-за землетрясения на шахте «Денисовская»

Произошел частичный вывал угля с бортов горных выработок

Вследствие землетрясения магнитудой 4,5 балла в Нерюнгринском районе на шахте «Денисовская» АО «ГОК «Денисовский» произошел частичный вывал угля с бортов горных выработок на участке КСО 3-6, 3-7.

«Эпицентр толчка находился в 5 км от шахты «Денисовская», волна до места работы шахтеров дошла за 22 секунды. Вследствие этого произошло обрушение бортов в подземной части шахты, трое рабочих получили ушибы и легкие травмы. Первую помощь пострадавшим оказали коллеги, далее – медперсонал. Сейчас сотрудники находятся дома», — комментирует заместитель генерального директора — директор по производству ООО «УК «Колмар» Павел АНДРЮЩЕНКО.

Добыча угля в шахте «Денисовская» приостановлена в трех забоях промежутком до двух недель — ведутся работы по зачистке обрушившегося массива. Также на месте работают специалисты Межотраслевого научного центра ВНИМИ, которые курируют шахту «Денисовская» в части укрепительных работ. В ближайшие дни руководство компании «Колмар» получит подробные рекомендации и приступит к приведению горных выработок в безопасное состояние.

Отметим, что подобный инцидент на шахтах компании «Колмар» произошел впервые.