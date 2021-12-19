ЧП: Более 80 населенных пунктов Якутии остались без электроэнергии

В ночь с 18 на 19 декабря произошла авария на линии «Майя-Чурапча», примерно в 54 км от села Майя Мегино-Кангаласского района. В результате под отключение электроэнергии попали Чурапчинский, Усть-Майский, Амгинский, Таттинский, Томпонский районы, в которых пока введены дизельные электростанции, сообщила пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).

«С трех населенных пунктов туда выехали аварийные бригады. Надеемся, что они найдут место повреждения и своевременно устранят аварию. О причинах пока говорить рано. Пока энергетики ввели дизельные электростанции во всех пяти районах, но в Амгинском и Таттинском районах будут охвачены не все населенные пункты. Тем не менее, в котельных есть резервные источники питания. Как доложили главы районов, достаточный резерв топлива имеется», — сказал Садовников.

По информации пресс-службы Центральных электрических сетей на место аварии выехали бригады с Чурапчинского, Мегино-Кангаласского и Таттинского районов в составе 9 человек. Осмотр высоковольтной линии проводился на буране, так как линия проходит по тайге. Температура воздуха ночью стояла -50°С.

Причиной стало технологическое нарушение на кабельной высоковольтной линии «Майя — Чурапча», отключение случилось в Чурапчинском, Усть-Майском, Амгинском, Таттинском, Томпонском районах, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу Центральных электрических сетей.

Как доложили первому вице-премьеру региона Дмитрию Садовникову в ходе заседания КЧС, отключение из-за технологического нарушения произошло в пяти заречных районах в 23.32 по местному времени. Без электроэнергии остались более 80 населенных пунктов, 17 тысяч многоквартирных домов и 78 тысяч потребителей.

На данный момент развернуты дизельные станции в Солнечном, Эльдикане, Усть-Майе, Хандыге, Амге, Чурапче, Ытык-Кюеле. Так как ДЭС не могут нести на себе всю нагрузку, возможны веерные отключения электроэнергии.

Районам поручили развернуть круглосуточные штабы на местах. Как доложили главы муниципалитетов, в котельных имеются источники питания и достаточный резерв топлива.