09.07.2021
17:39
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Экономика

Чорооны из дерева ручной работы в салонах «Камелек»!

ВНИМАНИЕ! ОГРАНИЧЕННАЯ СЕРИЯ!

Спешите приобрести чорооны из дерева ручной в работы!

Только в салоне «Камелек» настоящие аутентичные чорооны с 20% скидкой!

Количество ограничено, успевайте!

Чороон (дерево, ручная работа)

Высота: 19-22 см.

Цена: 3300 рублей -20% скидки= 2640 рублей

Бронь принимается в директ.

Чороон -это не просто сосуд, но еще и произведение искусства! Пусть он станет символом изобилия, счастья и богатства для вашей семьи!

Источник: На правах рекламы.
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+7 (999) 174-67-82
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