Чорооны из дерева ручной работы в салонах «Камелек»!

ВНИМАНИЕ! ОГРАНИЧЕННАЯ СЕРИЯ! Спешите приобрести чорооны из дерева ручной в работы! Только в салоне «Камелек» настоящие аутентичные чорооны с 20% скидкой! Количество ограничено, успевайте! Чороон (дерево, ручная работа) Высота: 19-22 см. Цена: 3300 рублей -20% скидки= 2640 рублей Бронь принимается в директ. Чороон -это не просто сосуд, но еще и произведение искусства! Пусть он станет символом изобилия, счастья и богатства для вашей семьи!

Источник: На правах рекламы.

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