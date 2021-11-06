Чорооны из Африки восхитили работников якутского музея

Необычные экспонаты переданы в дар Якутскому музею имени Ярославского.

«Преодолев немалое расстояние, на перекладных, пройдя через множество рук, во время всемирной пандемии, через закрытые границы, к нам приехали чороны из Южно-Африканской Республики. Прислала их наша землячка Наталья Нкоси, живущая в Йоханнесбурге. Керамические чороны просто необыкновенны по своему исполнению – при сохранении совершенной формы якутского чорона, наполнены насыщенными и яркими красками африканских тропиков. В декоре чоронов чувствуется любовь мастерицы к своей далекой родине, ее порыв и желание рассказать всему миру о красоте и разнообразии северной природы», -восхищаются сотрудники Якутского госмузея им. Ярославского.

Уроженка Якутии Наталья Ефремова-Нкоси живет в ЮАР, со своим мужем познакомилась во время учебы в Китае. «Свадьбу справили в одном из самых популярных ресторанов Якутска, показали родственникам мужа Ленские Столбы, Булуус – они были в восторге. Мои родители, родственники и друзья – это 30 человек – тоже посетили нашу свадьбу в Африке», – рассказала она. В 2019 году у пары родился сын, которому дали имя Зинхле-Дархан.

«Потом началась пандемия коронавируса. Я планировала уехать в Якутск с сыном, но не получилось. Во время пандемии мы думали, чем бы заняться, а у меня всегда была тяга к искусству – почему бы и не заняться керамикой? Все получилось так спонтанно, все само пришло ко мне – случайно начала встречать людей, работающих в этой сфере, училась у них гончарному ремеслу. В то время здесь закрывалась одна гончарная компания, тогда мы основали свою», – поделилась Наталья Нкоси.

Компанией якутянка руководит совместно со своей свекровью и невесткой. Такие «женские компании», по ее словам, очень ценятся в ЮАР – семейный бизнес получил необходимые для запуска гранты и начал производство. Основное направление компании – производство ваз ручной работы в африканском стиле.

«Мы создаем вазы из местной глины, которая добывается в ЮАР, сами лепим животных, львов, жирафов. На одну вазу уходит 21 день – это лепка, затем несколько обжигов по 12 часов. Так как я из Якутии, всегда хотела внести капельку “своего”, родного. Начала лепить чорооны, просто, чтобы посмотреть, как получится, оказалось, что очень даже неплохо. Сделала пару образцов, отправила своим друзьям. Впервые свои чорооны представила во время интервью с представителями Саха диаспоры в Instagram, после этого меня нашли специалисты Якутского музея. Они попросили несколько чороонов для экспозиции», – сказала якутянка.