Сегодня, 19 февраля символ благотворительной акции «Чороон добра» прибыл в Якутск из Верхнего Бестяха Кангаласского улуса. Руководству Якутска символ торжественно передали инициатор проекта, общественник Антон Васильев и глава муниципального образования «Бестяхский наслег» Виталий Соловьев.

Акция «Чороон добра» призвана объединить людей для добрых дел и оказать помощь нуждающимся. По правилам участия в проекте жители муниципалитета, которому передана эстафета «Чороон добра», общими усилиями организовывают сбор помощи продуктами питания, теплой одеждой, игрушками, товарами первой необходимости, затем помощь передается социально незащищенным категориям граждан и нуждающимся.

«Инициатором запуска четвертого этапа стала администрация поселка Нижний Бестях. Они начали акцию в марте прошлого года. Недавно символ акции был передан Мегино-Кангаласскому и Амгинскому улусам. Каждый участник эстафеты устанавливает в символе акции свой герб. Новизна этого года состоит в охвате населенных пунктов улусов», — рассказал Антон Васильев.

По условиям акции жители Якутска в течение десяти дней должны сообща организовать сбор вещей и продуктов для оказания помощи нуждающимся жителям сел Намского улуса. В планах у инициатора акции «Чороон Добра» запустить благотворительный социальный проект в заречных, северных и арктических улусах республики.

1 из 6

Напомним, по инициативе общественника Антона Васильева в 2015 году стартовала республиканская благотворительная акция «Чороон добра». Старт акция был дан в городе Удачный Мирнинского района, откуда эстафета добра передавалась по районам, городам и населенным пунктам нашей республики. Первый этап проекта охватил 11 районов, второй этап – 8 улусов, третий этап эстафеты «Чороон добра» прошел в 7 улусах. Город Якутск принимает участие в акции ежегодно.