Чорон от Камелька

@kamelek888 Да! Это наша работа. Мы ГОРДЫ и СЧАСТЛИВЫ! Вчера третьему Главе республики были вручены наши чороны. @kamelek888 На том, который был подарен премьер-министром Солодовым написан портрет Егора Афанасьевича. Его выполнила наша художник Григорьева МАРГАРИТА. ДЛЯ НАС ОБЕ РАБОТЫ РАВНОЦЕННЫ. Второй чорон преподнесла глава города Сардана Авксентьева. С гербом города и памятной надписью. Каждый чорон с своим собственным очарованием и красотой. ☝️ Насколько наш якутский чорон может быть разным, и передавать пожелания и индивидуальное пожелание дарящего. Обе работы выполнены с душой и в срок. Мы очень надеемся, что они понравились Егору Афанасьевичу. В такие моменты гордость переполняет наши сердца, и мы готовы к новым свершениям. Чорон — это действительно символ и брэнд Якутии, национальный обрядовый сосуд-кубок, несёт в себе смыслы изобилия, благополучия, победы, успеха, щедрости и счастья. 15 августа прошли торжественные мероприятия, посвященные 65-летнему юбилею заместителя председателя Комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Егора Борисова.