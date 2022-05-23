Чомчоевы – хорошие новости и не очень… 18+

В местности Кэнкэмэ для жителей испытательного Полигона Холода прошла насыщенная неделя, сообщает SakhaLife.

Морально сочувствующие со всей России звонят и пишут семье ЧОМЧОЕВЫХ.

Из-за рубежа продолжают интересоваться изобретением малой атомной станции группой ученых, которыми руководит Анатолий Игнатьевич.

— Для объективного расследования преступления была созвана пресс-конференция об инциденте.

— Всемирно известный профессор кафедры эпидемиологии и военной эпидемиологии ФГБОУ ВО «Тихоокеанского государственного медицинского университета» министерства здравоохранения РФ Анатолий Александрович ЯКОВЛЕВ пообщался с ученой семьей.

— «Арктик Телеком» по поручению главы республики Айсена НИКОЛАЕВА​ оказал помощь в проведении интернета.

— Любимица Суораттаах – корова исконной якутской породы подарила бычка на следующее утро после выписки Анатолия Игнатьевича.

— Корреспондент военно-патриотического телеканала «Сталинград» Денис ТИШИН снял видеорепортаж.

— Важная информация от представителя РосТехНадзора о плодотворном сотрудничестве особенно обрадовала Анатолия Чомчоева. Он уже начал подготовке к их предстоящему визиту.

— Перестройка холомо идет по заранее обговоренному плану с помощью добровольцев.

— С днем Сайылыка, учрежденным указом главы Республики Саха (Якутия) 6 ноября 2018 года N 150 связывалось очень многое у нашего народа. В значимый день в гости к Чомчоевым приезжал Михаил НИКОЛАЕВ, первый президент республики. По традиции предков, на столе были оригинально приготовленный гусь, вкусные оладьи и саламат. Стоит отметить, что Михаил Ефимович — частый гость четы Чомчоевых.

После пандемийного двухгодичного отсутствия 8 мая повезло компании девушек-туристов, которые случайно встретились с первым президентом в Кэнкэмэ.

Сначала Анатолий Игнатьевич подробно рассказал о ночном покушении, потрясшим многих. Кроме этого, два уникальных человека беседовали наедине за продолжительной прогулкой. О чем – знают только двое. Подчеркнем одно — поддержка Михаил Ефимовича бесценна для семьи Чомчоевых.

Как подведение итогов после долгого зимовья, с наступлением лета позитивный настрой Анатолия Игнатьевича пусть передается всем: «Всё что ни делается — всё к лучшему. Следовательно — лучшее неизбежно».

Однако удивило, что уголовное дело по покушению на жизнь и здоровье Анатолия Чомчоева, потрясшее всю Якутию, не попало в Следком. Об этом стало известно из ответа на запрос народного депутата Марии ХРИСТОФОРОВОЙ.

Таковы основные вехи прошедшей недели для семьи Чомчоевых, к которой сейчас приковано внимание общества.