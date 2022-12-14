Чокурдахские энергетики готовятся к открытию автозимника

Работники Чокурдахского района электрических сетей АО «Сахаэнерго» (дочернее общество ПАО «Якутскэнерго» Группы РусГидро) в период эксплуатации сезонных зимних автодорог в 2022-2023 гг. доставят 430 тонн топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) для Аллаиховского улуса.

В виду сложных климатических и географических условий доставка необходимого груза до дизельных электростанций отдаленных филиалов Сахаэнерго, обеспечивающих электроснабжение потребителей Севера и Арктики, возможна лишь после устройства автозимников.

Так в Аллаиховском улусе открытие зимней автодороги традиционно ожидается во второй половине января. До этого момента работники Чокурдахского РЭС должны выполнить техническое обслуживание автотранспорта, в том числе работы по утеплению кабин и двигателей, провести проверку системы топливозаправки, инструментов и приспособлений, а также обеспечить водителей всем необходимым для дальних рейсов – в села Оленегорск, Нычалах, Русское Устье и Чкалов (Берелях).

Еще одной особенностью зимних автодорог на Крайнем Севере, а именно в Аллаиховском улусе, является заметание дорожного полотна во время сильных метелей. Как отметил начальник Чокурдахского РЭС Альберт Местников, наиболее часто такая проблема возникает по маршруту «Чокурдах – Чкалов (Берелях)», протяженность которого составляет 420 км в одну сторону. На такой рейс даже у опытных водителей уходит по 2-3 дня, ведь им в случае непогоды приходится самостоятельно пробивать автомашинами себе путь до точки назначения.

При выполнении рейсов по перевозке ТЭР в условиях Крайнего Севера машины направляются единой колонной, в составе которой как минимум 2 единицы специализированной техники. Передвижение водителей, обеспеченных спутниковой связью, контролирует оперативный персонал ДЭС, который фиксирует время выезда и приезда коллег от точки А до точки Б.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях:

мы в Telegram:

– «Якутскэнерго новости»: https://t.me/Yakutskenergo_news