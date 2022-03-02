Чочур Мыран возьмут под охрану

В этом году Департамент охраны объектов культурного наследия Якутии планирует взять под охрану ряд объектов, например, в Тандинском наслеге Усть-Алданского улуса и местность Чочур-Мыран в городе Якутске, сообщает Sakhaday.ru.

Ранее Sakhaday сообщил об этом председатель ЯРО ВООПИК Руслан Васильев, когда рассказал, что готовит документы по местности Чочур-Мыран для включения в реестр республиканского значения.

Отметим, что выявление (проще говоря, поиски) объектов, включение в реестр объектов культурного наследия идет постоянно, список памятников истории и культуры пополняется.

В текущем году планируется взятие под охрану государства еще ряда объектов в городе Якутске, например, деревянное здание Штаба 4-го Перегоночного авиаполка («Алсиб») на ул. Гагарина, известное, как «Теремок». Предположительно, это здание 1942 года постройки. Но здесь есть серьезные затруднения.

Николай Макаров: «К сожалению, достоверных документов по этому дому, нет: когда он был построен, историю этого дома, мы полностью не знаем, так как, архивы военных лет по этому вопросу, закрыты, к ним нет доступа. Поэтому, в этом году пока не будем его рассматривать».

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https://sakhaday.ru/news/chochur-myran-v-yakutske-vozmut-v-etom-godu-pod-ohranu?from=copy