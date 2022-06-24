ЧМ по мас-рестлингу: кто победил и кто удивил

-Сборная России завоевала одиннадцать золотых наград В Якутске завершился IV чемпионат мира по мас-рестлингу, где сборная России сумела завоевать одиннадцать золотых медалей, именно российская дружина названа лучшей по итогам зачета, сообщает ЯСИА

Второе место заняли представители Кыргызстана, которые почти во всех весовых категориях добрались до финалов и даже завоевали три золотые награды. А бронзовыми призёрами в командном зачёте стали пакистанцы, что многих удивило. Их сборная оказалась настоящим открытием этого чемпионата мира.

Сборная России завоевала одиннадцать золотых наград, их принесли Дмитрий Саввин, Валерий Никаноров, Станислав Иванов, Семен Ануфриев, Павел Черноградский, Дмитрий Попов, Иван Галкин, Виктор Колибабчук, Ирина Севрюк, Махинур Абдузоирова и Татьяна Баишева. Одну серебряную награду завоевала Норайаана Трофимова, а Герман Игнатьев и Наталья Черноградская стали бронзовыми призерами. Команда Кыргызстана сумела завоевать три золотых медали — Азамат Асанов, Дилбара Иманканова, Кымбат Нужанова их обладатели. Также у них три серебряные награды и восемь бронзовых. Пакистанцы в этом чемпионате мира в Якутске показали отличные результаты — у них три финалиста и две бронзы.

«Итоги чемпионата для нашей сборной хорошие. Я бы сказал, что удивили многие наши соперники, многие показали высокие результаты. По-моему, наиболее ярко себя показали страны Африки, на удивление они заняли призовые места, хоть начали заниматься совсем недавно. Венгрия и Узбекистан тоже выступили очень достойно», — рассказал ЯСИА главный тренер сборной России Николай Константинов.