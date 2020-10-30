Члены партии «Единая Россия» приносят глубокие соболезнования

30 ноября на 62-м году, после продолжительной болезни, ушёл из жизни председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по вопросам местного самоуправления, народный депутат Василий Александрович

МЕСТНИКОВ Члены партии «Единая Россия» скорбят по своему коллеге и партийцу, и приносят глубокие соболезнования родным и близким Василия Александровича. Светлая память уважаемому Василию Александровичу.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: ЯРО ВПП "Единая Россия"

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