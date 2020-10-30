30.10.2020
14:09
83
Некролог
Члены партии «Единая Россия» приносят глубокие соболезнования
30 ноября на 62-м году, после продолжительной болезни, ушёл из жизни председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по вопросам местного самоуправления, народный депутат
Василий Александрович
МЕСТНИКОВ
Члены партии «Единая Россия» скорбят по своему коллеге и партийцу, и приносят глубокие соболезнования родным и близким Василия Александровича.
Светлая память уважаемому Василию Александровичу.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: ЯРО ВПП "Единая Россия"
#республика саха (якутия)#рся#Саха#Члены партии «Единая Россия» приносят глубокие соболезнования#Якутия
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