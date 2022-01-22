Члены Общественной палаты подарили Ил Дархану нарисованную ими карту Якутии

50 лет отмечает сегодня Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Сергеевич Николаев. На юбилей Ил Дархана члены Общественной палаты Якутии подарили картину. Но не простую. На картине изображена карта республики, оформленная самими членами палаты и аппарата.

Карта Якутии представлена так, как ее видят авторы. 34 муниципальных района и город Якутск визуально демонстрируют свои бренды, красоты и ценности.

Это золото Алдана, кобяйские караси, памятник реке Лене, Зашиверский острог, стерхи Усть-Маи, сполохи северного сияния, алмазы Анабара, уголь Южной Якутии, северные медведи Заполярья…

Все, чем богата наша большая Якутия, вмещено в рамки картины. Фон картины выполнен золотой краской. Исторически золото символизирует веру, справедливость, щедрость, доверие, богатство, свет и силу, а также его называют священным цветом.

Возможность нарисовать картину и почувствовать себя настоящими художниками любезно подарила Картинная галерея имени академика Афанасия Осипова.

Сегодня «Карта Республики Саха (Якутия)» передана в дар Ил Дархану вместе с приветственным адресом.