Членство в партии «Единой России» Игоря Шкурко будет приостановлено

Членство задержанного первого заместителя генерального директора — главного инженера ПАО «Якутскэнерго», члена правления ПАО «Якутскэнерго» Игоря Шкурко в соответствии с уставом партии будет приостановлено на президиуме регионального политического совета, по итогам расследования будет принято решение о членстве в партии, сообщает тгк Единая Россия в Якутии



– Каждый, кто является сегодня частью большой команды «ЕДИНОЙ РОССИИ», должен нести персональную ответственность за репутацию партии. Наш курс — жесткая позиция в отношении всех членов. Перед законом все равны. Вопрос об исключении из партии будет решаться после рассмотрения дела в суде. – прокомментировал руководитель ЯРО РИК партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Руслан Платонов.