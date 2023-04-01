01.04.2023
20:30
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Политика

Членство в партии «Единой России» Игоря Шкурко будет приостановлено

Членство задержанного первого заместителя генерального директора — главного инженера ПАО «Якутскэнерго», члена правления ПАО «Якутскэнерго» Игоря Шкурко в соответствии с уставом партии будет приостановлено на президиуме регионального политического совета, по итогам расследования будет принято решение о членстве в партии, сообщает тгк Единая Россия в Якутии

– Каждый, кто является сегодня частью большой команды «ЕДИНОЙ РОССИИ», должен нести персональную ответственность за репутацию партии. Наш курс — жесткая позиция в отношении всех членов. Перед законом все равны. Вопрос об исключении из партии будет решаться после рассмотрения дела в суде. – прокомментировал руководитель ЯРО РИК партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Руслан Платонов.

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Задержан первый замгендиректора «Якутскэнерго» — СМИ
Фото: Соцсети
Источник: тгк Единая Россия в Якутии

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