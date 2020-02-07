07.02.2020
15:50
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Политика

Членство Андрея Акимова в «Единой России» будет приостановлено?

В ближайшее время состоится заседание местного политического совета ЯМО партии «Единая Россия».

Софрон Новгородов, исполнительный секретарь Якутского местного отделения сообщил: «В связи с возбуждением уголовного дела в отношении Акимова Андрея Афанасьевича, в ближайшее время состоится внеочередное заседание местного политсовета, на котором будет рассмотрен вопрос о приостановлении его членства в партии «Единая Россия».

Руководствуясь ст. 4.4.4 Устава партии «Единая Россия», членство лица, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации возбуждено уголовное дело, приостанавливается по решению местного политического совета».

Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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