Член Общественной палаты России Лена Ефремова выступила на площадках форума «Сообщество»

На форуме «Сообщество» член Общественной палаты России, заместитель председателя Общественной палаты РС(Я) Лена Павловна Ефремова приняла участие в работе двух площадок по мерам поддержки семей.

В том числе выступила на презентации итогов Всероссийского опроса «Семейная политика: меры поддержки глазами семьи» Семья в Десятилетии детства от конкретных мер к системной поддержке». Модераторами данного круглого стола явились председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детства и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко и его заместитель Юлия Зимова.

Лена Ефремова поделилась опытом Республики Саха (Якутия):

«Общественная палата РС(Я) провела два форума (региональный и межрегиональный), посвященных Десятилетию детства РФ, один из которых был проведён с участием самих детей — «Десятилетие детства глазами детей». Что позволило обратить внимание на мнение наших детей при формировании государственной политики в сфере семьи и детства».

Сергей Игоревич Рыбальченко положительно отметил проводимую в Республике Саха (Якутия) работу и пожелал дальнейших успехов по увеличению демографических показателей до миллиона населения.

Всего во Всероссийском опросе «Семейная политика: меры поддержки глазами семьи и детей» приняли участие более 10 тысяч человек из 85 регионов России. Примечательно, что впервые в нем смогли принять участие дети. Так, среди респондентов насчитывается 6975 взрослых и 3670 детей, из которых 59 процентов в возрасте от 6 до 11 лет, а 41 процент — в возрасте от 12 до 18 лет.

Цель опроса заключалась в получении не просто актуального среза видения семейной политики в стране, но и в обозначении проблемных и успешных зон поддержки семей с детьми. Кроме того, опрос позволил отразить востребованные семьями перспективные направления поддержки, учесть мнения относительно качества школьного питания, образования.

Период проведения опроса составил больше месяца — с 23 сентября по 27 октября 2021 года. Партнерами опроса выступили социологические структуры — ВЦИОМ, ФОМ — и профильные общественные организации — «Совет матерей России», «Азбука семьи», «Школа адекватных родителей».

Председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Марина Гордеева отметила, что государство на всех уровнях оказывает поддержку семьям с детьми. Согласно результатам опроса, самой массовой мерой поддержки семей с детьми за последний год стала выплата на школьника в размере 10 тысяч рублей: ей воспользовались 59 процентов респондентов.

Как следует из опроса, меры поддержки семей с детьми, принятые в последнее время, у 22 процентов семей повлияли на улучшение материального положения и достатка, у 14 процентов — на социальное самочувствие и благоприятную атмосферу, а у 11 процентов — на улучшение жилищных условий.

Больше трети многодетных родителей поддержали введение доплат к пенсии многодетных родителей. Кроме того, российские семьи предлагают разрешить тратить материнский капитал на ремонт и благоустройство дома, жилого помещения, на приобретение автомобиля и семейный отдых, говорится в документе.

Результаты опроса показали, что 43 процента родителей поддержали введение гибкого отпуска по уходу за ребенком, а 39 процентов — введение ежемесячного пособия на услуги няни для детей в возрасте до трех лет. Большинство родителей — 68 процентов — также заявили, что прошли бы бесплатные курсы осознанного родительства, если бы они были доступны в их городе или поселке.

Особый интерес для экспертов представляют результаты Всероссийского опроса касательно школьной сферы, поскольку, напомним, в опросе впервые приняли участие дети. Так, более 5 тысяч родителей и 3 тысяч детей предложили отменить домашнее задание в младшей школе, а в старшей и средней школе — сократить его до 1 часа в день.

Выяснилось, что 40% школьников не всегда чувствуют себя безопасно в школе, а половина учеников говорят о том, что в школе должно быть больше внеурочной деятельности и больше интересных и творческих заданий на самих уроках.

Что касается вопросов школьного питания, то больше половины школьников — 52 процента — отметили, что блюда в столовой не всегда подаются горячими, при этом 39 процентов хотели бы иметь возможность самостоятельно влиять на школьное меню.