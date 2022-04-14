Член Общественной палаты: Республика не совсем обеспечена продукцией сельского хозяйства

На этой неделе в Черском работают член Общественной палаты РС(Я) Сергей Сюльский и специалист Аппарата Юлия Ходулова. В районной администрации гости встретились с депутатами районного Совета, Совета ветеранов, руководителями учреждений, представителями Общественного совета и работниками сельского хозяйства.

Программа визита в Нижнеколымский район насыщенная. Прошла встреча с руководством Зеленомысского речного порта, Нижнеколымской Центральной райбольницы, Арктического колледжа народов Севера, совершен визит в Нижнеколымский музей истории и культуры народов Севера. На следующий день состоялось посещение села Походск. Его жители озвучили члену Общественной палаты серьезные вопросы оленеводства, рыболовства и здравоохранения.

Председатель Комиссии по развитию села, агропромышленному комплексу и местному самоуправлению Общественной палаты РС(Я) Сергей Сюльский в свое время работал главой Момского района, после избран народным депутатом. В Госсобрании (Ил Тумэн) возглавлял постоянный комитет по делам семьи, детства, молодежи, физической культуре и спорту. Сергей Августович вместе с коллегами инициировал внесение поправок в законы республики, касающиеся молодёжной и семейной политики, охоты и охотничьего хозяйства, физической культуры и спорта, выборов народных депутатов РС(Я) и муниципальных выборов.

Во время встречи с представителями сельского хозяйства и депутатами райсовета Нижнеколымского района Сергей Августович рассказал об основных принципах работы Общественной палаты РС(Я) и комиссии, которую он возглавляет. В том числе он сообщил следующее:

«24 февраля Владимир Путин объявил спецоперацию по освобождению Донбасса. Европейское сообщество во главе с США объявили России беспрецедентные санкции. В этих условиях мы должны консолидироваться, пересмотреть свои экономические планы. Нам придется приспосабливаться к условиям санкций, особенно в разрезе реализации продовольственной программы.

На сегодня республика не совсем обеспечена продукцией сельского хозяйства. Во многих районах сельхозугодия заброшены. Надо провести мелиоративные работы, инвентаризацию земель и прежде всего орошение этих земель. В начале этого года было принято Постановление Правительства РФ о поддержке личных подсобных хозяйств. Это очень важно, учитывая, что прошлый год был очень трудным для сельских тружеников и республики в целом. Нам угрожали пандемия, пожары, засуха.

Что касается оленеводства, нашей комиссией правительству и Минсельхозу Якутии предложено разрешить забой не только в специальных забойных пунктах, но и в традиционных местах — для наращивания сельхозпродукции до таких объёмов, чтобы мы могли обеспечить население республики чистой продукцией собственного производства».

Сергей Августович проинформировал собравшихся об указе главы Якутии Айсена Николаева «Об основных направлениях государственной политики РС(Я) в Арктической зоне», касающийся в том числе и Нижнеколымского района. В течение нескольких лет необходимо провести ряд государственных мероприятий. Таких, как реализацию программы «Учитель Арктики», разработку концепцииустойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, программы «Молодой оленевод», адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», строительство ВОЛС, развитие малой авиации. Нужно работать на федеральном и межрегиональном уровне по модернизации речного порта Зелёный Мыс и строительстве автодороги Зелёный Мыс — границы Чукотского автономного округа.

Свою точку зрения озвучил глава общины КРО «Тэвр» Вячеслав Кемлиль, который в оленеводстве более 30 лет. Его община единственная в республике занимается разведением домашних оленей чукотской породы харгин:

«На базе общины «Нутендли» у нас работала кочевая школа. Содержать школу стало трудно и нерентабельно. Увеличить поголовье сложно, так как наш рельеф горно-таёжный, община много лет не может войти в горно-таёжную зону. Для этого нужно провести ряд научных и исследовательских работ. В последние годы увеличились случаи, когда хищники близко подходят к стаду, в летнее время бурые медведи, осенью — белые, в зимнее — волки. По максимальному просчёту вокруг стада находилось полсотни особей бурых медведей, потому хищники угрожают не только стаду, но и человеку. К сожалению, для восстановления поголовья мы не имеем возможности приобретать соответствующую технику, чтобы отгонять хищников, тем более горный рельеф очень сложный».

После обеда гости посетили Нижнеколымскую ЦРБ, где прошла встреча с главным врачом Екатериной Решетниковой.

Екатерина Ананьевна одним из основных вопросов назвала отсутствие стабильного и быстрого интернета, от которого зависит вся работа, касающаяся диспансеризации, вакцинации, прохождения медосмотров. У медперсонала поликлиники и больничных участков в наслегах увеличилась нагрузка по загрузке информации пациентов во многие медицинские порталы. С 2019 года в районе стала работать телемедицина, что дала положительный эффект. Кроме того, требуют скорейшего решения аварийное состояние здания, где расположены медицинские отделения и стационар.