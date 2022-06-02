02.06.2022
09:38
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Судебная хроника

Якутянина пытались вербовать на войну в Сирию

1-й Восточный окружной военный суд признал виновным выходца из стран Центрально-Азиатского региона Мирвохидова в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 (Склонение, вербовка или иное вовлечение лица к участию в деятельности международной террористической организации) УК России, и приговорил к 6 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Как установлено в ходе судебного заседания, член международной террористической организации, 1991 года рождения, склонял жителя Якутии к выезду в Сирию для участия в боевых действиях на стороне бандформирований.

Собранные следственным подразделением УФСБ России по Республике Саха (Якутия) доказательства явились достаточными для вынесения обвинительного приговора. По совокупности с учетом ранее назначенного наказания за совершение преступлений террористической направленности в России общий срок наказания иностранному гражданину составил 20 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. 

Приговор суда вступил в законную силу.

Источник: Пресс-служба УФСБ России по Республике Саха (Якутия)

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