Якутянина пытались вербовать на войну в Сирию

1-й Восточный окружной военный суд признал виновным выходца из стран Центрально-Азиатского региона Мирвохидова в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 (Склонение, вербовка или иное вовлечение лица к участию в деятельности международной террористической организации) УК России, и приговорил к 6 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Как установлено в ходе судебного заседания, член международной террористической организации, 1991 года рождения, склонял жителя Якутии к выезду в Сирию для участия в боевых действиях на стороне бандформирований.

Собранные следственным подразделением УФСБ России по Республике Саха (Якутия) доказательства явились достаточными для вынесения обвинительного приговора. По совокупности с учетом ранее назначенного наказания за совершение преступлений террористической направленности в России общий срок наказания иностранному гражданину составил 20 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.