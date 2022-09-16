Член-корреспондент РАН выступил экспертом форума «ЯКУТСК 4.0.0 СТАРТ»

В рамках визита Олег Аполихин принял активное участие в качестве эксперта в дискуссионной площадке «Здоровый Якутск – здоровая республика» форума «ЯКУТСК 4.0.0 СТАРТ».

С 8 по 12 сентября 2022 г с рабочим визитом Якутск посетил директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина — ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава РФ, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Аполихин Олег Иванович.

В рамках визита Олег Иванович принял активное участие в качестве эксперта в дискуссионной площадке «Здоровый Якутск – здоровая республика» форума «ЯКУТСК 4.0.0 СТАРТ», организованной Республиканским центром общественного здоровья и медицинской профилактики при поддержке МЗ РС (Я), приуроченном к 390-летию города Якутска.

В ходе дискуссионной площадки был осуществлен всесторонний общественный анализ вопросов формирования здорового образа жизни, охраны здоровья мужского населения, развития человеческого потенциала, долголетия, повышения качества и уровня жизни граждан.

На форуме были обсуждены предложения по развитию системы здравоохранения в столице Якутии, также обменялись опытом с приглашёнными специалистами из других регионов. По итогам работы дискуссионной площадки были выработаны предложения по развитию системы здравоохранения и развитию общественного здоровья в столице Якутии, которые лягут за основу Стратегии социально-эконмического развития Якутска.

Подробнее о планах здравоохранения и системы общественного здоровья Аполихин О.И. рассказал телезрителям канала Якутия 24 в программе «Актуальное интервью».

За время своего визита профессор также встретился с главой города Якутска Евгением Григорьевым, с которым обсудили вопросы сохранения и укрепления здоровья жителей города Якутска. Олег Иванович дал ценные рекомендации о путях и возможностях сохранения здоровья жителей города. Отметил, что для Якутии важны социально-экономические показатели, которые напрямую зависят от общего числа трудоспособного населения. Подчеркнул важность оказания мер по сохранению здоровья граждан, содействия увеличению рождаемости и продлению жизни людей пожилого возраста. Выработанные предложения и идеи должны войти в стратегию социально-экономического развития ГО «Город Якутск» на период до 2032 года.

Также в ходе рабочего визита Аполихин О.И. поздравил жителей столицы со знаменательной датой на праздничном мероприятии, посвященном 390-летию города Якутска. Особо отметил важную роль Якутии в истории нашей страны, и что в последние годы город преобразился и продолжает свое развитие.

Олег Аполихин поблагодарил коллег и выразил уверенность, что его знания и опыт помогут городу, республике в решении важнейших вопросов сохранения здоровья и долголетия населения нашего региона.

Более того, в ходе рабочей поездки Олег Иванович встретился главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым и с министром здравоохранения Республики Саха (Якутия) Леной Николаевной Афанасьевой. По итогам визита было принято решение об активном взаимодействии, продолжении диалога и общей работе по повышению качества и уровня жизни граждан.