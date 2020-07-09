Читайте в летнем «Журфиксе» о преодолении препятствий

12-летняя Карина КОЛЕСОВА два года назад встретилась с онкологией. За это время хрупкая девчушка прошла через 21 спинно-мозговую пункцию, огромное количество курсов химии и гормональную терапию. Однако она не отчаялась: Карина регулярно проходит лечение, а параллельно занимается танцами, играет в шахматы, учит иностранные языки и ведет потрясающий и яркий блог о своей насыщенной жизни. О том, как маленький человек сражается со взрослым и страшным заболеванием – в интервью «Журфиксу».

Один из основателей «Движения без барьеров» в Якутии Афанасий ЛАПТЕВ:

— Как обрести смысл жизни после драматичных перемен? Главное — понять реальную ситуацию. Когда «ломаешься» — думаешь, что все, жизнь закончилась. Потому что в нашем обществе много страхов, связанных с инвалидностью, с потерей здоровья. Такое отношение к инвалидам встречается — зачастую даже брезгливость и отвращение… Для взрослого в такой переломный момент нужно иметь побольше информации, много читать. Надо быть честным. В том числе и окружающим. Четко понять, что это и есть твоя жизнь. Живем один раз, второго не будет.

Эксклюзивное интервью. Диана ГУРЦКАЯ

«Когда я, сидя на карантине в Африке, составляла список участников онлайн-видеопроекта «День Победы» — вдруг очень захотелось, чтобы среди них была ЗВЕЗДА! Настоящая, безоговорочная, искренняя… Вариантов было немало, но всякий раз что-то смущало. И тут моя замечательная соратница по социальным акциям Роза Олесова назвала имя Дианы Гурцкой – и попала в десятку!

…Заслуженная артистка России Диана Гурцкая возглавляет Комиссию Общественной Палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства! И несмотря на свою мегазанятость, она нашла таки возможность принять участие в якутском проекте! Так что теперь она нам как родная и, пользуясь случаем и темой номера, мы попросили Диану ответить на вопросы «Журфикса».

Яна УГАРОВА.

Проект «Герои с обложек Журфикса»

«За 15 лет на обложках «Журфикса» выходило много людей – разных профессий и возрастов, известных и не очень… Что в них точно было общего – наше отношение к ним: ведь мы любим наших героев и со многими дружим с момента съемок.

Мы решили узнать у некоторых «людей с обложки», что изменилось в их жизни, как они преодолевают трудности, и чем занимались во время пандемии».

Максим КАРДОЗУ: «Когда журнал вышел, мне было неловко, врать не буду. Меня пригласили на презентацию «Журфикса» в «Дракон». Честно скажу, идти на ту вечеринку не хотелось — тогда было стыдно. Сейчас бы я на такую презентацию первым побежал:)))».

Анна ОКРУГИНА: «Когда в 2016 г. мне предложили сняться для обложки, я некоторое время колебалась — если честно, было боязно не соответствовать званию “девушки с обложки” лучшего глянцевого издания Якутии. Помню, как сильно нервничала перед съемкой…

…Зато после выхода обложки родственники гордились мной, я получила очень много положительных отзывов от друзей и знакомых — это было приятно».

Георгий БЕЛОУСОВ: «Во время пандемии я пришел к откровенному пониманию жизненных ценностей. Оценил, что такое свобода, чистый воздух, пение птичек, любимая работа, друзья, и как дорога нам жизнь… И я очень соскучился по маме».

Юрий ИВАНОВ: «Для меня это был первый опыт профессиональной фотосессии и, тем более, для обложки. Ответственность была наивеличайшая. Всё было непривычно… После выпуска журнала многие стали узнавать. Стали приглашать везде и всюду…»

Наши за рубежом и пандемия.

Как преодолевали коронавирусный период якутяне в разных странах?

Об этом нам рассказали Вида ЕФРЕМОВА из Японии, Марьяна МАРАХОВСКАЯ из Швейцарии, Куннэй ТАКАСАЕВА из Польши, Полина МИКЛИУК из Румынии, Маша КОВНЕР из Австралии, Айар Куо из Франции, Саша НИКОЛАЕВА-Умай Куо из Италии, Сайыына КУЛИЧКИНА из Канады и Татьяна СТЕПАНОВА из США.

Вида Ефремова: «Летняя Олимпиада в Токио-2020 должна была пройти чуть ли не под нашими окнами! Потому что район, в котором мы живем, стоит в эпицентре олимпийских объектов и маршрутов. Главное спортивное событие четырехлетия перенесли, но мы не расстраиваемся: точно так же, как и японцы, уверены, что все к лучшему».

Полина Миклиук: «У нас пик пандемии ожидался на Пасху, так как планировалось, что многие вернутся домой в Румынию из Италии. В таком режиме мы жили до конца мая. До 14 мая в стране действовал режим чрезвычайной ситуации…»

Маша Ковнер: «В данное время я не работаю, получаю хорошую материальную помощь от государства. После пандемии планирую вернуться на работу в Австралийский музей в Департаменте Коренных народов Австралии и Океании, а также работать на выборах Австралии в своем округе, где меня выдвигают от политической партии «Гринс»…

Айар Куо: «Во время изоляции я подписала очередной контракт с американской компанией DOVE, я с ними сотрудничаю, как фотограф, уже третий год и, конечно, гонорар помог нам прожить период без финансовых ограничений. Мои продажи во время изоляции увеличились в два раза…»

Якутское кино Балабанова

Якутскому зрителю/читателю интересным будет узнать, что 2020 год, ознаменованный юбилеем легендарного фильма «Брат-2», отмечен также 20-летием со времени начала съемок проекта «Река», полностью построенным БАЛАБАНОВЫМ на якутской тематике и с якутскими актерами.

Балабанов считал, что «Река», по мотивам произведения Вацлава СЕРОШЕВСКОГО «Предел скорби», мог быть его лучшим фильмом, а актриса Туйаара СВИНОБОЕВА — стать известной…

Мария Давыдова: «Вспомнила, что я художник»

Известный в республике стилист-визажист Мария ДАВЫДОВА в период пандемии открылась как великолепный художник-портретист:

«Я с головой ушла в рисование — получала огромное удовольствие! Мои дни уже не тянулись, а стали просто пролетать! Может, кто-то на самоизоляции не знал, чем себя занять, а мне времени категорически не хватало – оно было занято рисованием…»

Заметки путешественника. Из Африки

Яна Угарова: «Самые восхитительные, по-детски радостные, впечатления остались от посещения «Lion@Sаfari Park», куда свозили меня Наташа и Сихле Нкоси (герои предыдущего выпуска «Журфикса»). Мне понравилось там все!

Как оказалось, хищники в этот период преимущественно спят. Пользуясь таким обстоятельством, можно подойти довольно близко и, под присмотром сотрудников, сфотографироваться со львятами…»