01.10.2022
15:29
101
Спорт
Чита-22: Михаил Варламов убедительно выиграл в первом бою
В дневной программе чемпионата России в весовой категории до 57 кг в своем первом бою победу одержал многократный чемпион Дальнего Востока из Сунтар Михаил Варламов, сообщает тгк Спорт Якутии. Его соперник — Нурманбет Замирбеков из Москвы. Так держать!
Фото: https://web.telegram.org/k/#@sport_yakutia
Источник: тгк Спорт Якутии
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
01.10.2022
0
6
01.10.2022
0
54
01.10.2022
0
252
01.10.2022
0
130
01.10.2022
0
147
01.10.2022
0
567
01.10.2022
0
845
01.10.2022
0
437
01.10.2022
0
1103
01.10.2022
0
665
01.10.2022
0
257
01.10.2022
0
221
01.10.2022
0
133
01.10.2022
0
385
01.10.2022
0
349
01.10.2022
0
195
01.10.2022
0
193
01.10.2022
0
146
01.10.2022
0
1999
01.10.2022
1
1146
01.10.2022
0
562
01.10.2022
0
1929
01.10.2022
0
1824
01.10.2022
0
652
01.10.2022
0
920
01.10.2022
0
1587
01.10.2022
0
795
01.10.2022
0
667
30.09.2022
0
711
30.09.2022
0
382
30.09.2022
1
756
30.09.2022
0
733
30.09.2022
0
624
30.09.2022
0
1023
30.09.2022
0
799
30.09.2022
1
1397
30.09.2022
0
297
30.09.2022
0
756
30.09.2022
0
1314
30.09.2022
0
1896
30.09.2022
0
590
30.09.2022
0
3043
30.09.2022
0
420
30.09.2022
0
1843
30.09.2022
0
364
30.09.2022
0
298
30.09.2022
0
227
30.09.2022
0
1416
30.09.2022
0
618
30.09.2022
0
1867
30.09.2022
0
2035
30.09.2022
0
1780
30.09.2022
2
1600
30.09.2022
1
365
ТОП НОВОСТИ
29.09.2022
0
14701
25.09.2022
3
13297
25.09.2022
0
12796
25.09.2022
0
11285
25.09.2022
0
8594
26.09.2022
1
8204
30.09.2022
0
8183
29.09.2022
0
6295
Добавить комментарий