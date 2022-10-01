Чита-22: Михаил Варламов убедительно выиграл в первом бою

В дневной программе чемпионата России в весовой категории до 57 кг в своем первом бою победу одержал многократный чемпион Дальнего Востока из Сунтар Михаил Варламов, сообщает тгк Спорт Якутии. Его соперник — Нурманбет Замирбеков из Москвы. Так держать!

Фото: https://web.telegram.org/k/#@sport_yakutia Источник: тгк Спорт Якутии

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