Чита-2022: Ян Алексеев уступил в весовой категории до 57 кг

Призер чемпионатов Дальнего Востока Ян Алексеев не смог пройти в следующий круг чемпионата России по боксу в Чите. Якутского боксера остановил чемпион Санкт- Петербурга Хазар Асланлы, сообщает тгк ЦСП «Триумф».

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