01.10.2022
14:40
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Спорт

Чита-2022: Ян Алексеев уступил в весовой категории до 57 кг

Призер чемпионатов Дальнего Востока Ян Алексеев не смог пройти в следующий круг чемпионата России по боксу в Чите. Якутского боксера остановил чемпион Санкт- Петербурга Хазар Асланлы, сообщает тгк ЦСП «Триумф».

Фото: тгк ЦСП "Триумф"
Источник: тгк ЦСП "Триумф"

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