01.10.2022
18:04
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Спорт

Чита-2022: Победа и поражение якутских боксеров

Первыми на ринг Читы в вечерней программе чемпионата России по боксу вышли два участника из Якутии. Победу в весовой категории до 60 кг одержал чемпион Дальнего Востока Виталий Стручков. Он встретился с финалистом зонального чемпионата Северо-Западного Федерального округа Евгением Шмидтом из Вологды, сообщает тгк Спорт Якутии.

Первые два раунда остались за якутским боксером. Виталий лучше перемещался по рингу, наносил ощутимые удары по голове и корпусу. В третьем раунде его соперник предпринял попытку изменить ход событий, но было уже поздно. Стручков проходит в следующий круг соревнований.

Уступил во встрече в весе до 60 кг молодой боксер Валентин Иванов. Он является победителем чемпионата ДВФО. Здесь ему противостоял спортсмен из Москвы Хамзат Матиев. Иванов работал вторым номером и в некоторых моментах был довольно убедителен в этой роли. Однако его соперник был очень настырен и раз за разом добивался своей цели. Арбитры единогласно присудили победу Матиеву.

Фото: тгк Спорт Якутии
Источник: тгк Спорт Якутии

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