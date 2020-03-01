Чистый понедельник 2020 — что нельзя делать 2 марта

Великий пост у православных христиан в этом году начинается 2 марта 2020 года.

Сам Спаситель был поведен духом в пустыню, сорок дней искушался дьяволом и ничего не ел в эти дни. Спаситель постом начал дело нашего спасения. Великий пост – пост в честь Самого Спасителя, а последняя страстная седмица этого сорокавосьмидневного поста установлена в честь воспоминания о последних днях земной жизни, страданиях и смерти Иисуса Христа.

С особой строгостью соблюдается пост в первую седмицу.

В чистый понедельник принято полное воздержание от пищи.

В Чистый понедельник принято:

Это день полного воздержания . Христиане стараются провести этот день в чистоте. Масленичные увеселения остаются в прошлом, на смену приходит сосредоточение и смирение.

. Христиане стараются провести этот день в чистоте. Масленичные увеселения остаются в прошлом, на смену приходит сосредоточение и смирение. В этот день уставом запрещена любая пища, только питье воды.

В этот день можно пить много холодной воды, порядка 2 литров в день. Два дня (включая вторник) такого промывания водой на фоне полного голодания прекрасно очищают организм от шлаков и токсинов, в результате сознание проясняется и появляется легкость в теле. На голодный желудок молящийся лучше способен сосредоточить свои мысли и устремить их к Богу. Мирские заботы отступают, поскольку не нужно думать о еде и ее приготовлении. Освобождается время, чтобы подумать о душе.

Календарь Великого поста в 2020 году

2 – 8 марта, 1 седмица Великого поста

Первая неделя Великого поста называется «Федоровой неделей». В это время принято вспоминать всех защитников православной веры.

Название недели: «Феодоровская» или «Фёдоровская» связано с почитанием в субботу Православной церковью памяти Феодора Тирона. К праздничному столу готовят кутью, которую по традиции освящают на молебне после вечерни в пятницу.

2 марта 2020 года, Чистый понедельник – строгий пост, полное воздержание от пищи.

Первый день Великого поста. Женщины мыли и чистили кухонную посуду, очищая её от жира и остатков праздничной еды. Ни в коем случае нельзя доедать то, что осталось от Масленицы. Даже совсем бедные люди не брали оставшееся от масленичного стола. Всё отдавалось домашним животным. Начиная с чистого понедельника, весь Великий Пост принято было носить только старую поношенную одежду, пользоваться исключительно старой посудой.

Тема чистого понедельника затрагивается ещё в Ветхом Завете, чтение которого во всех храмах начинается с этого дня, начиная с шестого часа. В этом часе читается Книга пророка Исаии (I:1-20), в которой в частности говорится:

16Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; 17научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. 18Тогда придите — и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное,— как снег убелю; если будут красны, как пурпур, — как волну убелю.— Исаия, глава I

В «Чистый понедельник» во время первого великопостного Великого повечерия начинается чтение Великого покаянного канона св. Андрея Критского и другие покаянные молитвы, напр., молитва Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота моего», которая в дальнейшем будет возноситься во все дни Великого Поста.