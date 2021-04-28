Чистый четверг 2021 — подготовка к Пасхе, приметы и традиции Великого четверга

Весной 2021 года православные христиане готовятся к встрече светлого праздника Пасхи Господней.

Пасхе предшествует Страстная седмица (Страстная неделя), во время которой вспоминается Тайная вечеря, предание на суд, распятие и погребение Иисуса Христа.

29 апреля в четверг вспоминаются: Тайная вечеря, на которой Иисус Христос установил таинство Евхаристии и совершил омовение ног учеников, молитва Христа в Гефсиманском саду и предательство Иуды.

Чистый четверг 29 апреля

Приметы и традиции Чистого Четверга:

С раннего утра важно всем принять душ, ванну, в это утра вода обладает особым даром очищения, даёт здоровье и приносит удачу на весь год. Надеваем чистые одежды.

Заканчиваем очищать свой дом. После чистого четверга уже не убираемся в доме до следующей недели.

Ещё важно помнить: с четверга из дома ничего не отдается, начиная с мелочей типа соли до денег в долг.

Считается, что вода в этот день обладает особыми свойствами, способна лечить, делают примочки и может быть использована в заговорах и обрядах. Её можно набрать в ёмкость и использовать в течение всего года, когда вы или кто-то из ваших домочадцев заболеет. Для исцеления четверговую воду можно пить или прикладывать к больному месту в виде компресса.

Готовим четверговую соль, пригодится тем, кто делает обряды и заговоры: все члены семьи бросают щепотку соли в общий мешочек, перемешивают её и убирают. Такая соль хранит особую энергетику этого дня и всей семьи. Желательно эту соль освятить в Храме.

С чистыми помыслами и убранном доме начинается в этот день священное действо — выпекание пасхальных куличей и окрашивание яиц.

В Великий Четверг советовали подстригать в первый раз волосы годовалому ребенку (до года стричь считалось грехом), а девушкам — кончики кос, чтобы росли длиннее и гуще. У всего домашнего скота тоже советовали выстригать клок шерсти для здоровья и благополучия.

С этим днем связано много традиций. В Великий Четверг убирали в домах, все мыли и чистили. Принято было собирать и сжигать ветви можжевельника для окуривания жилища и хлева. Считается, что целебный можжевеловый дым защищает человека и «животинку» от нечисти и болезней.

Бытовало и такое поверье, что снесенные в страстной четверг яйца, съеденные на Пасху, предохраняют от недуга, а скорлупа яиц, зарытая в землю на пастбище, надежно защищает домашний скот от сглаза.

Начиная с Чистого Четверга готовились к праздничному столу, красили и расписывали яйца. По древней традиции крашеные яйца укладывали на проросшую зелень овса, пшеницы.

С утра в Четверг начинали печь куличи, бабы, мелкие изделия из пшеничной муки с изображением крестиков, барашков, голубков, жаворонков, а также медовые пряники. Вечером готовили пасху.

В Чистый четверг следует пересчитать деньги три раза, чтоб весь год «водились» деньги.

Следует всем в семье взять по горстке соли и ссыпать в один пакет. Эту соль убирают и хранят, и называется она «четверговая соль», т.е. Великого Четверга. Ею вы можете лечить себя, а также своих родных и близких. Этой солью делают обереги для семьи, скота, огорода, дома и т.д.

В Страстную Среду и Великий Четверг принято было омывать водой, натаянной из снега, всю домашнюю живность — от коровы до курицы — и пережигать соль в печи, которая, по народным поверьям, приобретала от этого целебные свойства. В некоторых деревнях в полночь Великого Четверга женщинам также предписывалось окатить себя водой для ограждения от болезней.

Если до зари умываться на Великий (Чистый) Четверг, нужно приговаривать при этом: «Смываю то, что на меня напустили, то, чем душа и тело мается, все Чистым Четвергом снимается».

Утром в Пасху умываются водой, оставленной с Чистого Четверга. В нее хорошо класть серебряную вещичку или ложку, можно монетку. Умываются для красоты и богатства. Если девушка не может выйти замуж, нужно то полотенце, которым она вытерлась в Чистый Четверг, отдать людям на Пасху, тем, которые просят милостыню, вместе с крашенками и куличом. После этого вскоре выходят замуж.

Существовал также обычай выжигать свечой кресты на дверях и потолках, чтобы уберечь дом от нашествия нечистой силы. Страстные свечи давали в руки тяжелобольным или мучающимся трудными родами, они обладают целебной силой. С Великого Четверга запрещено было подметать пол в доме вплоть до самой Пасхи.

В этот день разрешается есть горячую растительную пищу с растительным маслом два раза в день.

Народные поверья строго запрещают в Великий четверг что-либо из дома отдавать. Иначе вместе с вещью можно отдать достаток и покой из своего дома.