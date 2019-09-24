«Чистый берег» продолжается: Акцию, инициированную якутянами, проведут в Новокузнецке

Эстафетную палочку экологической акции «Чистый берег» – колбу с водой из реки Лена, новокузнечанам передали на площадке 12-й Конференции водоканалов России. Мероприятие организовала Российская Ассоциация Водоснабжения и Водоотведения (РАВВ). Передача символа прошла в торжественной обстановке.

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Также во время церемонии исполнительный директор РАВВ Елена Довлатова вручила благодарственные письма Ассоциации участникам акции. «Чистый берег» уже прошел в Улан-Удэ, Иркутске, Новосибирске. А старт эстафете дало АО «Водоканал» г. Якутска. В этих городах прошли масштабные уборки прибрежных территорий водоемов, которые используются в качестве источников питьевого водоснабжения. Сотрудники предприятий вывозили мусор и расчищали береговые зоны, демонстрируя экологическую ответственность перед природой и важность бережного отношения к водным ресурсам.

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Акция “Чистый берег” в Якутске

Акция “Чистый берег” в Улан-Удэ

Акция “Чистый берег” в Иркутске

Акция “Чистый берег” в Новосибирске

Напомним, инициатором акции «Чистый берег» выступило АО «Водоканал» г. Якутска. Сегодня в России уже существует одноименная акция, но в предприятии решили ее немного видоизменить и уточнить – привлечь к экологическому посылу одних из главных водопользователей страны – Водоканалы. Такую идею тепло встретили в РАВВ. Ассоциация также оказывает поддержку в проведении этой экологической эстафеты.