Чистую воду Ленскому району!

Руководитель ЯРО партии «Гражданская платформа», генеральный директор АО «Водоканал» Анатолий КЫРДЖАГАСОВ дал комментарий SakhaLife о проблемах качества водоснабжения и водоотведения в Ленском районе.

— Анатолий Андреевич, как вы оцениваете в настоящее время обеспеченность жителей республики и, в частности, Ленского района качественной питьевой водой?

— В настоящее время в Республике Саха (Якутия) обеспеченность жителей качественной питьевой водой составляет 59%, городского населения — более 80%.

Сегодня рамках федерального проекта «Чистая вода» мы активно реализовываем проекты по обеспечению районов республики чистой водой. Так мы обеспечили качественной питьевой водой с. Верхневилюйск, ввели в эксплуатацию водоочистные сооружения в г. Покровск, на стадии планирования проекты в Намском и Мегино-Кангаласском улусах.

— Давайте поговорим о ситуации в Ленском районе. Как сегодня обстоят дела по обеспечению качественной водой г. Ленска и района?

— Во многих крупных поселениях Ленского района, таких как в п. Витим, Пеледуй, Нюя, Натору, Беченча, Южная отсутствует качественная, очищенная чистая вода, нет канализационных очистных сооружений биологической очистки, стоки сливаются в полигонах ТКО, отсутствует соответствие требованиям законодательства РФ. Такая же ситуация и в других поселениях Ленского района.

В г. Ленске центральные районы города имеют холодное водоснабжение, но отсутствует химическая очистка воды, нет насосно-фильтровальной станции очистки воды, таким образом Ленск не обеспечен качественной питьевой водой. Также в городе исторически отсутствует полноценная централизованная система водоотведения (канализации), вместо этого действует система септиков, откачки и вывоза сточных вод.

Ленский район — это крупная промышленная часть региона, где ведут деятельность нефтегазодобывающие предприятия, зарабатывают огромные прибыли.

Поэтому я как руководитель АО «Водоканал», как руководитель регионального отделения партии «Гражданская Платформа» намерен поднимать вопрос на уровне руководства республики о необходимости модернизации объектов, систем водоснабжения и канализации (водоотведения) в Ленском районе!

Строительство и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения в республике — это очень важная миссия, ведь от качества воды зависит здоровье наших людей. В то же время такие проекты дают толчок развитию экономики республики.