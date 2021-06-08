Чистосердечное признание: МВД Якутии обнародовало видео допроса

В дежурную часть от диспетчера скорой помощи поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Ярославского-Кулаковского в Якутске находится мужчина с различными травмами.

На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. В ходе осмотра места происшествия полицейскими была обнаружена футболка с пятнами бурого цвета и деревянная палка. Пострадавший был госпитализирован в медучреждение.

Мужчина пояснил, что шел по улице Кулаковского в состоянии алкогольного опьянения. По пути он встретил двоих незнакомых мужчин, с которыми возникла конфликтная ситуация, в ходе которой он получил телесные повреждения.

По данному факту сотрудниками уголовного розыска совместно с Росгвардией установлены и задержаны подозреваемые — жители Якутска 30 и 36 лет.

Проводится проверка, назначена экспертиза для определения тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшему. По результатам будет принято процессуальное решение.