Водоканал отреагировал на резонансную информацию в соцсетях

По Whatsapp распространялось видео с демонстрацией: в одной квартире Якутска из крана бежит практически черная вода.

По данному факту гендиректора АО «Водоканал» Анатолий Кырджагасов лично связался с автором ролика. Выяснилось, что горожанину просто следовало подать заявку на промывку внутридомовых труб. После того, как в квартире провели промывку системы водоснабжения, автор видео снял все претензии — из крана пошла чистая вода.

Анатолий Кырджагасов на пресс-конференции объяснил эту ситуацию: «Уже три года новая водоочистная станция «Водоканала» поставляет чистейшую воду в город, но до жителей она доходит через транспортные сети и внутридомовые системы, в которые до этого годами загоняли неочищенную воду – накопилась грязь, которую надо промывать. Третий год мы призываем всех участников процесса совместными усилиями провести очистку труб, чтобы до конечного потребителя доходила чистая вода, которую подает новая станция.

Крупные транспортировщики Якутская ТЭЦ, Теплоэнергия, которые подконтрольны Роспотребнадзору, идут навстречу, а промывка внутридомовых систем осталась без контроля. Недавно прошел семинар под эгидой администрации города, которая при активном содействии Роспотребнадзора взялась за решение проблемы. В нем участвовало более двадцати крупных управляющих компаний. Мы готовы помочь и технически, и консультационно, чтобы добиться полной очистки всех систем водоснабжения».

Анатолий Кырджагасов является заместителем председателя Якутской городской Думы, на последней сессии он выступил по вопросу финансирования ремонта первого городского коллектора. На пресс-конференции гендиректор «Водоканала» еще раз озвучил свою позицию: «Коллектор №1 – самый старый в городе, построен в 60-70-е годы, и давно требует серьезного ремонта. Он проходит по центру проспекта Ленина, который планируется реконструировать в течение 3 лет. Понятно, что до ремонта дорожного покрытия нужно успеть отремонтировать коллектор, который залегает на глубине 4-9 метров». По словам Анатолий Кырджагасова, сейчас возникли некоторые неясности с выделением средств на этот год, которые, как он надеется, будут быстро разрешены. «Я поднимаю этот вопрос, потому что под свою личную ответственность в апреле дал задание подрядчикам приступить к ремонтным работам без определения источника финансирования, так как поджимают сроки. Мы планируем провести санацию коллектора, не отключая стоки, и завершить ее до 1 ноября, чтобы старый коллектор прослужит городу еще 50 лет».

Анатолий Кырджагасов рассказал журналистам, как «Водоканал» готовится к паводку: «Главная задача, чтобы новая водоочистная станция работала бесперебойно. За период подготовки мы завезли 70% от годового потребления реагентов, они складированы на самой станцию, так как во время паводка дорогу в ней заливает».

По его словам, все оборудование проверено и прошло техобслуживание. Сама станция полностью автоматизирована, люди нужны только для контроля и заправки реагентов. Проведено обучение персонала, в том числе по поведению во внештатных ситуациях. «В прошлом году было запушено дополнительное оборудование, чтобы в период паводка не было запаха ила, как случалось раньше», — сказал гендиректор «Водоканала».