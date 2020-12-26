«Чистая вода»: в 2021 году будут введены станции в Олекминске и Покровске

В январе 2021 года планируется ввести в эксплуатацию водоочистные сооружения города Олекминск. Об этом 25 декабря было озвучено на заседании расширенной коллегии Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я), где рассмотрели реализацию проекта «Чистая вода» в рамках нацпроекта «Экология».

В рамках проекта руководитель Департамента коммунального комплекса, энергоэффективности и административной работы Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я) Валентин Чан отметил, что на объекте полностью завершены строительно-монтажные работы, стройготовность – 100%. В настоящее время оформляются документы на ввод.

Также по региональной программе «Чистая вода» идет строительство водоочистных сооружений в г. Покровкс. Стройготовность – 15,5%. На данный момент, установлены все сваи, смонтированы резервуары и выполнена заливка цокольного перекрытия в объеме 130 м3. Ввод объекта планируется в декабре 2021 года. На реализацию данных объектов из федерального бюджета предусмотрено 317,2 млн. рублей.

В 2021 году в рамках проекта «Чистая вода» на федеральное финансирование заявлены четыре объекта: строительство сетей водоснабжения в селах Верхневилюйск и Андреевское Верхневилюйского улуса, строительство водозабора и водоочистной в селе Бердигестях, реализация второго этапа реконструкции системы водоснабжения г. Олекминск. Соответствующие заявки направлены в Минстрой России. Общая сумма финансирования на 2021 год планируется в размере 741,39 млн руб.

Валентин Чан отдельно остановился на требованиях реализации проекта «Чистая вода», главное из которых наличие проектно-сметной документации с положительным заключением госэкспертизы. До разработки ПСД муниципальным образованиям необходимо разработать техническое задание, провести инженерные изыскания, государственную историко-культурною экспертизу особо охраняемых объектов культурного наследия.

В целях подготовки заявок на последующие годы министерством начата совместная работа с Верхоянским, Нюрбинским, Алданским, Хангаласским, Амгинским, Намским, Усть-Алданским и Сунтарским улусами.

По федеральному проекту «Чистая вода» к 2024 году в республике 75,8% от всего населения и 100% городского должно быть обеспечено качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. Данный проект реализуется в рамках указа президента РФ Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах.