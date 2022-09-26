26.09.2022
18:25
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Происшествия

Число жертв стрельбы в школе в Ижевске выросло до девяти

СК сообщил о гибели девяти человек при стрельбе в школе в Ижевске, среди них пять детей/

Девять человек, среди которых пятеро детей, погибли, по предварительным данным, в результате стрельбы в школе в Ижевске, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.

В понедельник неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске, а после покончил с собой. МВД сообщало о 6 погибших и 20 пострадавших.

«По предварительным данным, жертвами преступления стали девять человек, среди них два охранника учебного заведения и двое учителей, а также пятеро несовершеннолетних. Есть раненые», — сказали в ведомстве, добавив, что информацию по погибшим и раненым продолжают уточнять.

По сведениям главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, преступник был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевые патроны.

Источник: ria.ru

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