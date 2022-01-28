Число жалоб якутян на горячую линию 122 сократилось до нуля

ЦУР Якутии провел аналитику жалоб в социальных сетях на трудности дозвона на горячую линию по коронавирусу. За вчерашний день впервые не было зафиксировано ни одной жалобы.

После старта работы горячей линии 122 в первые дни количество жалоб доходило до 25 в день. Основными негативными моментами жители отмечали долгое время ожидания — до нескольких часов. Сейчас время ответа составляет меньше одной минуты.

Количество операторов поликлиник и единого номера 122 существенно увеличилось. В смену работают до 100 операторов.

За 27 января на горячую линию 122 поступило 7702 вызова.