28.01.2022
16:59
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Коронавирус

Число жалоб якутян на горячую линию 122 сократилось до нуля

ЦУР Якутии провел аналитику жалоб в социальных сетях на трудности дозвона на горячую линию по коронавирусу. За вчерашний день впервые не было зафиксировано ни одной жалобы.

После старта работы горячей линии 122 в первые дни количество жалоб доходило до 25 в день. Основными негативными моментами жители отмечали долгое время ожидания — до нескольких часов. Сейчас время ответа составляет меньше одной минуты. 

Количество операторов поликлиник и единого номера 122 существенно увеличилось. В смену работают до 100 операторов.

За 27 января на горячую линию 122 поступило 7702 вызова.

Фото: ЦУР Якутии
Источник: ЦУР Якутии
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