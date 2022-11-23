23.11.2022
09:15
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Коронавирус

Число заболевших ковидом перевалило за полсотни

На 23 ноября 2022 г. в Якутии выявлено 52 новых случая коронавирусной инфекции:

          — г. Якутск – 33 случая,

          — Среднеколымский район – 5 случаев,

          — Мирнинский район – 3 случая,

          — Верхневилюйский, Нерюнгринский, Нюрбинский и Усть-Майский районы – по 2 случая,

          — Алданский, Жиганский и Ленский районы – по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1 439 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 647 823 теста.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: https://t.me/balabkinaov_sakhagov/

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