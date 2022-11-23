Число заболевших ковидом перевалило за полсотни

На 23 ноября 2022 г. в Якутии выявлено 52 новых случая коронавирусной инфекции: — г. Якутск – 33 случая, — Среднеколымский район – 5 случаев, — Мирнинский район – 3 случая, — Верхневилюйский, Нерюнгринский, Нюрбинский и Усть-Майский районы – по 2 случая, — Алданский, Жиганский и Ленский районы – по 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 1 439 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 647 823 теста.

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