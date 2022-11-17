Число заболевших COVID-19 за сутки возросло

В Якутии количество новых случаев коронавирусной инфекции возросло в сравнении с предшествующими сутками на 9 человек.

На 17 ноября выявлено 45 новых случаев коронавирусной инфекции:

г. Якутск – 28 случая,

Среднеколымский район – 4 случая,

Алданский и Намский районы – по 2 случая,

Абыйский, Верхневилюйский, Ленский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Нюрбинский, Сунтарский, Усть-Майский и Хангаласский районы – по 1 случаю.

За последние сутки госпитализировано 8 человек или 17,8% от общего количества выявленных случаев за сутки – 45 случаев.

За сутки 62,2% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 37,8%.

На 17.11.2022 лечение в стационарах получают 17,7% больных, в амбулаторных условиях – 82,3%.

За сутки выздоровело 26 человек.

Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.

Первым компонентом привиты 696 748 человек.

(97,2% взрослого населения республики)

Ревакцинацию прошли 190 414 человек.

Это 75,9% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.

Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Анабарском, Верхоянском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и г. Якутске.

Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.

На 17.11.2022 за сутки:

• Единым колл-центром «122» обработано 1 264 входящих звонка

• Проведено 1 556 исследований в сутки

• Из 104 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно – 29,8%

• На горячую линию здравоохранения поступил 41 звонок

• Волонтеры не были задействованы