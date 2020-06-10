Число пользователей «АЭБ Онлайн» выросло на 70%

Количество активных пользователей бесплатного мобильного приложения “АЭБ Онлайн 2.0” в Якутии увеличилось на 70%, сообщил первый заместитель председателя правления АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО Анатолий Мыреев.

“Мы понимаем, насколько важно для клиентов в период самоизоляции минимизировать свои визиты в общественные места, в том числе в банковские отделения, поэтому все это время рекомендовали максимально использовать дистанционное обслуживание. С начала года мы зафиксировали рост числа пользователей “АЭБ Онлайн” на 70%. За апрель-май число входов в приложение выросло более чем на треть, увеличился и общий объем онлайн операций”, — рассказал Анатолий Мыреев.

Первый зампред АЭБ отметил, что банк постоянно работает над внедрением новых услуг. Так, недавно была реализована возможность подать заявку на получение кредита через приложение.

При этом по онлайн-заявке действует сниженная ставка. Услуга быстро стала одной из самых востребованных. Также онлайн-заявку можно оставить на сайте банка www.albank.ru.

Анатолий Мыреев выразил уверенность, что количество клиентов ведущего банка Якутии, выбирающих онлайн-услуги, будет расти – по мере роста количества и качества онлайн-услуг.

Однако первый зампредседателя правления Алмазэргиэнбанк заверил, что в будущем традиционный формат обслуживания клиентов никуда не исчезнет. “Среди других категорий клиентов АЭБ обслуживает сегмент, который предпочитает посещать офисы, и эти услуги являются социально значимыми”, — подчеркнул он.

Анатолий Мыреев отметил, что при дистанционном обслуживании, без визита в офис банка, выше скорость обработки платежей, выгоднее тарифы на проведение некоторых операций, а также нет необходимости идти в банк и нарушать режим самоизоляции. Тем более телефон всегда под рукой и давно стал универсальным инструментом, который позволяет решить практически все базовые задачи по управлению своими финансами.

В “АЭБ Онлайн” можно подать заявку на кредит, совершать денежные переводы внутри и за пределы банка, оплачивать сотовую связь, интернет, коммунальные услуги и госплатежи, пополнять электронные кошельки, получать необходимые справки, подтверждающие оплату услуг, отслеживать состояние кредитов и в целом контролировать свои счета, анализировать доходы и расходы.

Бесплатная горячая линия АЭБ: 88001003422 и 8(4112)34-22-22.