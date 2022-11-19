Число погибших после взрыва на Сахалине увеличилось до 9 человек
На Сахалине взорвался многоэтажный жилой дом, обрушился весь подъезд с 1 по 5 этаж.
По обновленным данным, 9 человек погибли в результате взрыва . По сообщениям экстренных служб, среди погибших 4 детей. Число жертв уточняется.
По заявлению властей Сахалина, причинами взрыва в жилом доме в поселке Тымовское стали неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом. По последним данным, жертвами трагедии стало 4 человека, еще 9 пострадали. Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий ЧП и поиски пострадавших под завалами.
После обрушения жилого дома на Сахалине следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и повреждении имущества.
Спасатели все ещё продолжают ликвидацию последствий взрыва, рискуя здоровьем. На видео — пострадавший сотрудник МЧС, которого увозят на медицинской каталке.
Коротко о том, что известно в настоящий момент о трагедии в Тымовском:
— Баллоны с газом, предварительно, хранились неправильно (на балконе) и сдетонировали. Обрушился весь подъезд.
— Квартиры в соседних подъездах также пострадали: вынесло двери, отошла фасадная стена.
— Для людей организовали пункт временного размещения с кроватями, едой и водой.
— На месте работают все экстренные службы. Из Южно-Сахалинска направлена дополнительная группировка, сообщает тгк @breakingmash
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