Число погибших и травмированных в ДТП в Якутии за год только выросло

На дорогах республики зарегистрировано 731 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 82 человека и 970 получили травмы различной степени тяжести (в 2021 году произошло 691 ДТП, в которых погибли 70 человек, были травмированы 887 человек).

В г. Якутске совершено 370 ДТП, в которых погибли 16 человек и 452 получили травмы (в 2021 году зарегистрировано 369 ДТП, в которых погибли 14 человек, ранены 453).

Основное количество ДТП — 559 или 76,4% (в 2021г. — 521 или 75,4%) зарегистрировано в городах и населенных пунктах. На автомобильных дорогах вне городов и населенных пунктов произошло 172 (170) ДТП; на федеральных дорогах — 120 (122).

С участием водителей, управлявших транспортное средство с признаками опьянения совершено 108 ДТП, при которых погибли 25 человек и 147 получили травмы (в 2021 году произошло 119 ДТП, где 23 погибли, были ранены 174 человек).

Всего было совершено 203 наезда на пешеходов (2021г.-174), в результате которых погибли 13 (15) человек и 201 (168) получил травмы.

С участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет зарегистрировано 109 (2021г. — 98) ДТП, в результате которых погибли 3 (3) несовершеннолетних и 118 (111) получили травмы.

Госавтоинспекция настоятельно просит всех жителей и гостей республики соблюдать Правила дорожного движения!

В связи с сильными морозами просим воздержаться от дальних поездок! В условиях недостаточной видимости (густого тумана, местами метели, снегопада) просим быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами. Не проезжайте мимо тех, кто нуждается в помощи!

Пешеходы, переходите проезжую часть с максимальной осторожностью, предварительно убедившись, что транспортные средства остановились и уступают вам дорогу! В темное время суток используйте на одежде, на рюкзаках световозвращающие элементы, которые помогут обозначить вас на дороге.

На дорогах республики выставлены дополнительные экипажи ДПС для оказания помощи участникам дорожного движения и организации движения при возникновении экстренных ситуаций на дорогах. В случае возникновения затруднительной ситуации в пути, просим незамедлительно сообщить экстренным службам!

Телефоны дежурной части Госавтоинспекции: 127, 8(4112)35-22-22, 8(4112)47-35-69. Ближайший экипаж ДПС будет направлен для оказания помощи.