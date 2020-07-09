Число больных коронавирусом в Якутии перевалило за 4600

Сегодня, 9 июля, вице-премьер Якутии Ольга БАЛАБКИНА сообщила об эпидемиологической ситуации в республике.

Ситуация остается напряженной. Республика находится в режиме повышенной готовности.

В Якутии за сутки зарегистрировано 58 новых случаев коронавируса.

Из них 49 в Якутске, по 2 в Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском и Мирнинском районах. По 1 случаю в Таттинском и Верхоянском улусах. В Верхоянский район вылетела бригада медиков.

1 случай в Намском улусе.

На территории республики работают 11 лабораторий.

Более 8 тысяч детей выехало в районы республики.

Таким образом, в регионе зарегистрировано 4656 случаев заболевания COVID-19.