09.07.2020
11:05
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Коронавирус

Число больных коронавирусом в Якутии перевалило за 4600

Сегодня, 9 июля, вице-премьер Якутии Ольга БАЛАБКИНА сообщила об эпидемиологической ситуации в республике.

Ситуация остается напряженной. Республика находится в режиме повышенной готовности.

В Якутии за сутки зарегистрировано 58 новых случаев коронавируса.

Из них 49 в Якутске, по 2 в Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском и Мирнинском районах. По 1 случаю в Таттинском и Верхоянском улусах. В Верхоянский район вылетела бригада медиков.
1 случай в Намском улусе.

На территории республики работают 11 лабораторий.

Более 8 тысяч детей выехало в районы республики.

Таким образом, в регионе зарегистрировано 4656 случаев заболевания COVID-19.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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