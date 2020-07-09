09.07.2020
11:05
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Коронавирус
Число больных коронавирусом в Якутии перевалило за 4600
Сегодня, 9 июля, вице-премьер Якутии Ольга БАЛАБКИНА сообщила об эпидемиологической ситуации в республике.
Ситуация остается напряженной. Республика находится в режиме повышенной готовности.
В Якутии за сутки зарегистрировано 58 новых случаев коронавируса.
Из них 49 в Якутске, по 2 в Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском и Мирнинском районах. По 1 случаю в Таттинском и Верхоянском улусах. В Верхоянский район вылетела бригада медиков.
1 случай в Намском улусе.
На территории республики работают 11 лабораторий.
Более 8 тысяч детей выехало в районы республики.
Таким образом, в регионе зарегистрировано 4656 случаев заболевания COVID-19.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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