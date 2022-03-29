Чипы с геолокацией позволят следить за животными со смартфона

В пригородных хозяйствах города отмечается увеличение количества падежа крупного рогатого скота, а по результатам проб биохимических исследований наблюдается повышение глюкозы, креатинина и билирубина. Основная причина — нарушение кормления, слабая витаминно-минеральная подкормка.

Эти и другие вопросы 29 марта обсудили на постоянной комиссии по развитию пригородных территорий и агропромышленного комплекса Якутской городской Думы. Комиссия рассмотрела итоги работы Управления ветеринарии г. Якутска за 2021г., а также планы МКУ «Главстрой» на 2022 г.

Племенной скот в республику завозится, в основном, из других регионов, он более требователен к условиям содержания и кормов. В прошлом году из-за засухи сочные корма в требуемом объеме не были заготовлены, а скот еще не акклиматизировался.

Лариса Макарова, начальник ГБУ РС (Я) Управление ветеринарии г. Якутска рассказала о работе ветеринарной службы, предупреждении и ликвидации карантинных и особо опасных болезней животных, защите населения от пищевых отравлений.

По крупному рогатому скоту отмечается снижение инфекционных заболеваний и отсутствие болезней в течении двух последних лет. По лошадям, кроликам и птицам за последний год инфекции не регистрировались. По свиньям и собакам инфекция выявляется ежегодно.

В ООО «Баҕарах» пало 77 голов, что составило 63,1 % от всего падежа. По сравнению с 2020 годом падеж увеличился на 30 головы.

В ООО Экоферма «Туймаада» пало 40 головы, что составило 32,7 % от всего падежа. По сравнению с 2020 годом падеж увеличился на 1 голову.

Управлению ветеринарии г. Якутска выделено 2974 чипов для крупного рогатого скота и 6114 чипов для собак из средств республиканского бюджета. Работа по чипированию домашних и сельскохозяйственных животных, ввод их в информационную систему РЕГагро начата с августа 2020 года. В настоящее время прочипировано 2964 крупного рогатого скота.

Из проблемных вопросов она подчеркнула, что нет законодательных актов принуждать чипировать животных, особенно собак и кошек. Поэтому ставить план нецелесообразно, чипирование проводится по обращению.

Преимущество чипирования в том, что если животное потеряется, его можно сканировать и найти информацию о владельце. А чипы с геолокацией позволят следить за лошадьми, находящимися на самовыгуле, со смартфона.

По ее словам, низкий уровень заработной платы является причиной увольнения многих работников трудоспособного возраста и как следствие «старения» кадров. Остается чрезвычайно острой проблема привлечения молодых кадров из-за низкой зарплаты и отсутствия жилья.

Лариса Ивановна отметила нежелание молодежи работать в Управлении ветеринарии. Из выпускников 2021 года трудоустроено всего 3 человека.

Вторым вопросом комиссия рассмотрела планы по благоустройству пригородных территорий на этот год. Алексей Варламов, директор МКУ «Главстрой» рассказал о запланированных работах по благоустройству дворов, обустройству спортивных площадок, капитальному ремонту дорог и строительству социальных объектов.

Как он озвучил, планируется строительство спортивного зала, а также разрабатывается проектно-сметная документация Детской школы искусства в с. Хатассы, Центра досуга в Пригородном, реконструкция спортивного зала «Шахтер» в п. Кангалассы. В Мархе проведут капитальный ремонт СОШ № 1.

В планах также ввести в эксплуатацию пристрой к СОШ Хатассы, Пригородном, на сегодняшний день все застройщики получили разрешение на строительство, данные средства защищены, проект будет реализован. Единственное, ожидается удорожание стоимости контракта из-за повышения цен на стройматериалы.

Депутаты выразили обеспокоенность возможным секвестированием местного бюджета. Председатель комиссии Парасковья Козлова выразила надежду, что запланированный объем работ для развития пригородных территорий не будет подвержен уменьшению и к концу строительного сезона подрядчики обрадуют хорошими результатами.

Фото: vetmed39.ru