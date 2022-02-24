Чиновников мэрии обвинили в незаконных действиях в интересах ООО «Оптима-Строй»

Незаконное отстранение конкурента от участия в конкурсе, заключение контракта с «единственным поставщиком» на ремонт здания якобы находящегося «под угрозой обрушения»: все эти обстоятельства, возникшие за короткий промежуток времени, объединяют руководство МКУ «Главстрой» и директора подрядной организации Арагаца Папояна при освоении десятков миллионов бюджетных средств, сообщает SakhaNews.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Якутии (УФАС Якутии) 18 февраля потребовало отменить результаты конкурса на капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в Якутске с начальной ценой 183 354 428,34 рублей, уличив муниципальных чиновников в откровенно незаконных действиях, влекущих ограничение конкуренции фактически в интересах ООО «Оптима-Строй».

Как установило УФАС Якутии, при проведении конкурса, заказчиком которого выступило МКУ «Главстрой» ГО «город Якутск» (руководитель — Алексей Варламов), членами комиссии Окружной администрации Якутска 9 февраля была незаконно отклонена заявка ООО «СахаКапитал» (директор — Александр Романов) по фактически надуманному основанию (представленная копия решения об одобрении крупной сделки не имеет нотариального удостоверения, в то время как в законодательстве такого требования нет).

В результате победил единственный оставшийся участник конкурса — ООО «Оптима-Строй» (директор — Арагац Папоян), с которым была начата процедура подписания муниципального контракта.

Однако УФАС Якутии потребовало отменить результаты торгов, допустить заявку ООО «СахаКапитал» и провести оценку обоих заявок участников, выбрав из них содержащую лучшие условия выполнения контракта. В отношении должностных лиц, принявших незаконное решение, будут возбуждены административные дела.

Следует отметить, что это не первый случай, когда городские чиновники совершают определенные действия, можно сказать, фактически в интересах руководителя ООО «Оптима-Строй» Арагаца Папояна.

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