Чингиз Османов уже в Якутске!

Чингиз Османов родился в 1982 году в Ленинграде. Играет на скрипке с пяти лет. Закончил Санкт-Петербургскую консерваторию, затем аспирантуру (класс профессора М. Х. Гантварга).

В 2005 получил специальный приз за лучшее исполнение виртуозного произведения на Втором международном конкурсе им. Я. Хейфеца в Вильнюсе и вторую премию на Международном конкурсе камерных ансамблей им. М. Юдиной в Санкт-Петербурге.

В 2009 году дуэт Чингиза Османова и Светланы Месхи (фортепиано) завоевал первую премию на конкурсе «Современное искусство и образование» в Москве.

Сотрудничал с такими музыкантами как Ш. Ашкенази, М. Федотов, Д. Шварцберг, С. Аккардо, Б. Белкин, З. Винников.

Выступал на сцене Санкт-Петербургской филармонии, Московского дома музыки, Кремлевского дворца, Israel Opera House в Тель-Авиве, The Coliseum Theatre в Лондоне, Goyang Aram Nuri Concert Hall и Nurimaru APEC House в Южной Корее.

Чингиз Османов — артист ансамбля «Солисты Санкт-Петербурга», основатель коллектива «Симфониетта Санкт-Петербург». С 2012 года является преподавателем Санкт-Петербургской консерватории, с 2013 — концертмейстером Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра.

Чингиз Османов выступит в Якутске 27 марта!

Ждем вас на концерте «Viva, Венеция!» в 17:00 в Центре культуры и современного искусства им. Ю. А. Гагарина

Телефоны: 8 (4112) 47-63-35, 45-06-98

Выбирайте места на сайте филармонии — https://quicktickets.ru/yakutsk-filarmoniya-krivoshapko/s111