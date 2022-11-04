Чьими голосами заговорят герои якутского фильма?

Через 20 дней состоится долгожданная премьера фильма Степана БУРНАШЕВА «Наша зима». Не так давно представили дублированный на русский язык трейлер, где многие могли услышать знакомые голоса. Якутия Daily выяснило, чьими голосами говорят герои новой якутской драмы.

Как нам сообщили в PR-службе проекта, озвучка главного героя Димы (Илья Яковлев) досталась Андрею Левину. Его голос кинозрители могли услышать в более 200 проектах, из которых заметными являются озвучка Принца Филиппа в «Малефисенте: Владычице Тьмы», Генерала Хакса в новой трилогии «Звездных войн», Иккинга в «Как приручить дракона» и других ярких персонажей.

Главную героиню Лиду (Ирина Михайлова) озвучила Варвара Шалагина. Ее голосом для российских зрителей говорит Жаклин де Беллефорт в исполнении Эммы Маккей в «Смерти на Ниле»; Ки’Ра из «Хана Соло», которую играет блистательная Эмилия Кларк; Черная Вдова в мультсериале «Команда Мстителей» от Marvel и другие. Фильм о сложных взаимоотношениях двух супругов после десяти лет брака выйдет на большие экраны 24 ноября. Картина будет прокатываться не только в Якутии, но и в других городах России. Прокатом занимается кинокомпания «Кинологистика».





