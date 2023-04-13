Якутия
Четырем управляющим компаниям отказали в продлении лицензии
В Якутии четырем управляющим компаниям отказали в продлении лицензии.
У них выявлены нарушения.
В Якутии четырем управляющим компаниям отказали в продлении лицензии. Об этом сообщает Управление госстройжилнадзора республики.
По данным ведомства, в продлении лицензии на управление многоквартирными домами отказано компаниям «Ригель» Якутска, «Стройтекс плюс» Жатая, «Оймяконье» Оймяконского района и «СК «Сибирь» Усть – Янского района.
У компаний «Ригель» и «Оймяконье» оказались задолженности перед ресурсоснабжающей организацией, у «Стройтекс плюс» задолженность и несоблюдение требований по размещению информации в ГИС ЖКХ, а «СК «Сибирь» нарушили сроки подачи заявления на продление лицензии.
Лицензия у этих компаний будет действовать до 1 июня, после чего собственникам помещений в домах предстоит выбрать новые, либо управляющая компания будет определена открытым конкурсом органов местного самоуправления.
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