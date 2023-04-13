В Якутии четырем управляющим компаниям отказали в продлении лицензии.

У них выявлены нарушения.

В Якутии четырем управляющим компаниям отказали в продлении лицензии. Об этом сообщает Управление госстройжилнадзора республики.

По данным ведомства, в продлении лицензии на управление многоквартирными домами отказано компаниям «Ригель» Якутска, «Стройтекс плюс» Жатая, «Оймяконье» Оймяконского района и «СК «Сибирь» Усть – Янского района.

У компаний «Ригель» и «Оймяконье» оказались задолженности перед ресурсоснабжающей организацией, у «Стройтекс плюс» задолженность и несоблюдение требований по размещению информации в ГИС ЖКХ, а «СК «Сибирь» нарушили сроки подачи заявления на продление лицензии.

Лицензия у этих компаний будет действовать до 1 июня, после чего собственникам помещений в домах предстоит выбрать новые, либо управляющая компания будет определена открытым конкурсом органов местного самоуправления.