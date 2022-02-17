Четырехполосную дорогу до Ус Хатына сдадут досрочно

Дорожники Якутии обязались сдать самый масштабный туристический объект досрочно

В регионе продолжат ремонт автодорог к туристическим местам в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В план ремонта и капитального ремонта автодорог в этом году включены два объекта, ведущих к популярным у якутян и гостей республики местам – местности Ус Хатын и турбазе «Еланка». Работы будут развернуты на автодорогах «Нам» и «Умнас».

В дорожно-строительный сезон продолжатся капитальные работы на автомобильной дороге «Нам». Автотрасса свяжет Якутск с архитектурно-этнографическим комплексом в местности «Ус Хатын», где в этом году будет проведен Ысыах – традиционный народный праздник народа Якутии, посвященный 100-летию образования Якутской АССР. Плановый срок сдачи объекта в эксплуатацию, мощностью 7,2 км, намечен в 2023 году, однако подрядчик готов завершить работы досрочно.

«Нынче мы отмечаем 100-летие со дня образования ЯАССР, и мы хотим полностью сдать объект ко Дню государственности республики до 27 сентября», — заявил в комментарии генеральный директор ЗАО «Дороги Саха» Валерий Малышев.

Дорожные работы на 7,2 км участке ведутся с прошлого года. Проектом предусмотрено уширение проезжей части до 4-х полос с укладкой асфальта, установка барьерного ограждения, освещение вдоль дороги, светофорное регулирование, автобусные остановки, а также устройство пересечения по типу «Кольцо» в районе поворота на ГО «Жатай».

В Хангаласском районе на автодороге «Умнас» намечено привести в нормативное состояние 13-километровый участок (км 119 — км 132), ведущий к повороту на турбазу «Еланка». При ремонте дорожники применят новые технологии для защиты от эрозии и оползней.

Отметим, в прошлом году на автодороге «Умнас» дорожники отремонтировали участки с км 132 – км 143, в том числе асфальт уложен на территории транзитного села Улахан-Ан.