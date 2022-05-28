Четырехлетний рубеж Айсена Николаева



Четыре года назад, 28 мая 2018 года указом президента России Владимира Путина Айсен Николаев был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Саха (Якутия), а в сентябре 2018-го он победил на выборах.

Каждый год этого четырехлетнего «олимпийского цикла» приносит дополнительные испытания – паводки, ковид, рекордная жара с засухой и лесными пожарами, противостояние с нацизмом и западом. При этом республика проходит эти испытания с честью, показывая лучшие свои качества, сплоченность, инициативность и организованность.

Из-за таких эпохальных катаклизмов на заднем плане в эти 4 года остается заметный, измеряемый рост по многим направлениям социального развития. Сегодняшняя дата – подходящий повод вспомнить основные рубежи.

Адресная социальная помощь

За последние три года объём средств, предусмотренных на поддержку семей с детьми, в Якутии увеличился в четыре раза и составил в 2021 году 14,5 млрд рублей. Для сравнения в 2018 году было предусмотрено 3,5 млрд рублей. В 2022 году, объявленном годом Матери, началось качественное улучшение всей системы поддержки материнства и детства.

Сельское хозяйство

В 2018 году был собран первый урожай «Саюри». Сейчас тепличный комплекс обеспечивает 25% потребности Якутска в свежих овощах и зелени. Фактически в последние 4 года началось развитие нового сельского хозяйства Якутии. Сохранение поголовья крупного рогатого скота, птицы, лошадей, северного оленя. С 2021 года — создание сети агротехнологических классов. Рекордная помощь сельскому хозяйству в 2022 году – более 10% доходной части бюджета.

Транспортная доступность

2019 год — начало пассажирского железнодорожного сообщения до станции Н.Бестях, завершение многолетнего долгостроя.

Сейчас на различных стадиях реализации целый спектр новых транспортных проектов и программ – обновление аэропортов и авиатехники, строительство и ремонт дорог, расширение сети круглогодичных автотрасс, развитие портов и пристаней, обновление и увеличение речного флота, включая скоростные суда.

«Плюс интернетизация всей республики»

2019 год – старт республиканской программы инновационного и цифрового развития с ускоренной интернетизацией Якутии. Как результат: на сегодня интернет, а вместе с ним и доступ к цифровым услугам и коммуникациям — по всей республике. К волоконно-оптической связи начали подключаться арктические районы.

«Газ – для якутян»

2019 год – запуск газопровода «Сила Сибири» от Чаяндинского месторождения, новая программа ЯТЭК – и на их основе – начало расширенного этапа социальной газификации для тысяч домохозяйств, которая теперь поддержана и на федеральном уровне.

Республиканская реновация

Благодаря активной позиции Главы, в 2019 году старт рекордного в масштабах страны этапа программы переселения из аварийного и ветхого жилья – в новое жилье до 2025 года должны переехать более 60 тыс. якутян из 1 млн 200 тыс. кв м жилья в 204 поселениях. Все эти годы Якутия в числе дальневосточных лидеров и по строительству, и по льготной ипотеке.

Образовательное «наступление»

2019 год – разворачивание уникальной сети IT-классов (96 классов за 2019 и 2020 годы). По итогам 2019-2021 годов 9 школ Якутии стабильно входят в топ-20 лучших школ ДФО.

В 2020 году открыта Международная арктическая школа, в этом году введен новый уникальный корпус Малой Академии наук. При этом продолжается ввод 10 школ в год.

Новые точки роста

2020 год – запуск первой очереди шахты «Инаглинская», крупнейшей в России. Бурный рост угледобычи в Южной Якутии и «перезагрузка» Нерюнгринского района.

Новый уровень здравоохранения

2021 год – Год здоровья, который продолжается Десятилетием здоровья, строительством, ремонтом, оборудованием лечебных учреждений. В 2022 году открылся лучший на Дальнем Востоке Кардиососудистый центр, ждем аналогичного уровня Онкоцентр.

Есть еще прорыв якутского кино, открытие НОЦ «Север», поддержка культуры и рекордный рост предпринимательства, развитие волонтерства, спорта, ремесел.

Фиксируем эти события сегодня и начинаем готовиться лету юбилейного года. Насыщенность событиями такая, что этот год за два, а то и за три можно зачесть.