Четырехквартирный дом сгорел в Якутске

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

30 июля 2020 г. в пожарно-спасательную службу поступило 2 сообщения о горении мусора: в районе пилорамы в с. Дябыла Чурапчинского района, на ул. Дзержинского в Якутске. В результате пожаров произошло горение мусора на площади 10,5 кв.м. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем, виновные лица устанавливаются.

30 июля 2020 г. в 18.27 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит четырехквартирный жилой дом на улице Кочнева в Якутске. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горел дом по всей площади. В результате пожара огнем поврежден дом по всей площади 200 кв.м. Спасены рядом стоящий жилой дом и частный гараж. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

30 июля 2020 г. в 20.27 в пожарно-спасательную службу поступило сообщения о горении мусора на ул. 50 лет Октября в г. Мирный Мирнинского района. В результате пожара произошло горение мусора на площади 20 кв.м. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!