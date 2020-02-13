Четыре якутских театра претендуют на участие в фестивале «Ново-Сибирский транзит»

Министр культуры и духовного развития Якутии Юрий КУПРИЯНОВ встретился с театральным критиком Олегом ЛОЕВСКИМ, который приехал в Якутск для оценки спектаклей, претендующих на участие в Межрегиональном фестивале-конкурсе «Ново-Сибирский транзит 2020».

На встрече Юрий Куприянов обсудил с известным театральным экспертом критерии отбора спектаклей, перспективы участия якутских театров в одном из ведущих театральных фестивалей страны.

Олег Соломонович в Якутске не впервые, в этом году он уже приезжал оценивать спектакли для участия в фестивале. Театральный критик посмотрел спектакль «Мертвые души» Сергея ПОТАПОВА в Русском драмтеатре им. А.С. Пушкина, «Три светила» режиссера Романа ДОРОФЕЕВА в Театре Олонхо, спектакль Руслана ТАРАХОВСКОГО в Саха театре и спектакль Сергея ПОТАПОВА в Театре КМНС «hуума».

По словам Олега Лоевского с творчеством якутских театров знаком давно, работал с Юрием МАКАРОВЫМ (Нюрбинский театр), сотрудничал с Сергеем Потаповым на постановке спектакля «Оборотни» в Эстонии.

Межрегиональный фестиваль-конкурс «Ново-Сибирский транзит» объединяет драматические театры Сибири, Урала и Дальнего Востока. Фестиваль проводится в Новосибирске каждый чётный год. Результаты отбора станут известны во второй половине февраля.

Олег Лоевский родился 19 апреля 1953 года на Урале. Окончил филологический факультет университета в Екатеринбурге. В настоящее время является заместителем директора по творческим вопросам Екатеринбургского театра юного зрителя. Основатель и художественный директор фестиваля «Реальный театр». Лауреат международной театральной премии им. К.С. Станиславского. Лауреат Международной Премии им. С.П. Дягилева. Член экспертного совета Национальной театральной премии «Золотая Маска». Театральный критик.