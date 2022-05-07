Четыре студента представляют Якутию в конкурсе Флагманы образования

Полуфинал Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Студенты» президентской платформы «Россия – страна возможностей» в Дальневосточном федеральном округе стартовал 7 мая 2022 года на площадке Дальневосточного федерального университета. В соревнованиях примут участие студенты из высших учебных заведений и колледжей округа. Конкурс реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодежи.

Проект направлен на поиск, развитие и поддержку перспективных студентов вузов и колледжей. Заявки на участие в конкурсе «Флагманы образования. Студенты» подали 26 955 человек из 84 регионов России. Конкурс стартовал 17 ноября 2021 года. В феврале участники проходили дистанционное тестирование, которое включало три блока: функциональная грамотность, общекультурный и предметный тесты.

«Приветствую всех на дальневосточной земле! Это очень замечательно, что вы хотите стать педагогами, и сегодняшние конкурсные испытания покажут, насколько вы к этому готовы. Я сама когда-то работала совершенно в другой сфере, была инженером, но, когда мой ребенок пошел в школу, поняла, что нет ничего лучше, чем быть рядом со своим ребенком, передавать ему и другим детям знания. Спросите меня – что больше всего люблю в своей профессии? Точно скажу – стоять у доски и дарить детям знания, видеть глаза детей, которые через много лет вспомнят тебя. Я это делала до самой последней минуты до того, как стала министром. Получайте от этого удовольствие! Желаю вам творчества, радости от того, что общаетесь с лучшими детьми – с детьми России – и побед в конкурсах. Вы в любом случае уже победители, потому что вы здесь. Поздравляю вас с открытием нашего Всероссийского профессионального конкурса. Вы – флагманы образования!» – обратилась к участникам полуфинала врио заместителя председателя Правительства Приморского края – министра образования Приморского края Эльвира Шамонова.

В конкурсе «Флагманы образования. Студенты» принимают участие обучающиеся профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования. Среди конкурсантов – студенты бакалавриата и специалитета не младше 2 курса, магистранты и аспиранты очной, очно-заочной и заочной форм обучения, а также обучающиеся по педагогическим специальностям в организациях среднего профессионального образования. Студенты колледжей впервые принимают участие в конкурсе. Участие возможно после достижения 18-летнего возраста.

«Уважаемые участники, вы уже проделали большую работу, прошли в полуфинал конкурса «Флагманы образования. Студенты», доказали право представлять свой регион и свой вуз, колледж на всероссийском уровне. Наша основная задача – дать шанс молодежи проявить себя, открыть новые пути для профессионального развития. Мы рады, что активные, талантливые студенты различных специальностей планируют стать учителями. Впереди у вас три насыщенных дня полуфинала – вас ждут интересные задания, новые знакомства, обратная связь от экспертов. Уверен, конкурсные испытания станут полезными для вашей будущей педагогической деятельности, позволят каждому сформировать новые компетенции, получить опыт командной работы. Желаю вам получить удовольствие от участия в конкурсе, удачи!» – приветствовал участников полуфинала руководитель отдела реализации проектов в сфере образования АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Богданцев.

В полуфинале Дальневосточного федерального округа принимают участие студенты, показавшие лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования. Полуфиналисты представляют: Приморский край – 23 студента, Амурскую область – 19 полуфиналистов, Хабаровский край – 9 участников, Камчатский край – 7 студентов, Забайкальский край – 5 человек, Республику Саха (Якутия) – 4 конкурсанта, Республику Бурятия – 3 участника, Магаданскую и Сахалинскую области – по одному студенту.

Республику Саха (Якутия) в полуфинале конкурса представляют:

Баишева Лидия Михайловна, студент 1 курса, ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»;

Гоголева Нана Валерьевна, студент 3 курса, ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»;

Иванова Александра Владимировна, студент 1 курса, ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»;

Степанова Зинаида Борисовна, студент ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова».

Участникам предстоит «Кейс-турнир», «Деловая игра» и «Проектный спринт: Школа будущего», а также культурно-просветительская программа (мастер-классы, открытые лекции и знакомство с ведущими образовательными организациями региона).

«Престиж педагогического образования с каждым годом растет. Приемная кампания 2021 года в ДВФУ показала, что на 130 бюджетных мест на педагогику было подано 2600 заявлений. И это абитуриенты со средним баллом ЕГЭ почти 80, победители и призеры олимпиад, замотивированные не просто получать знания, но и развиваться. Наша основная задача — еще в процессе обучения погрузить ребят в профессию, показать перспективы трудоустройства, карьерного и личностного роста. Конкурс «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» позволяет студентам протестировать свои навыки и примерить на себя роль учителя, понять, какие компетенции необходимо повышать, чтобы стать лучшими в профессии. Для нас чрезвычайно важно готовить квалифицированные педагогические кадры, поскольку от их профессионализма напрямую зависит образовательный уровень школьников, наших будущих абитуриентов», – прокомментировал исполняющий обязанности ректора Дальневосточного федерального университета Борис Коробец.

Лауреатов ждет постпроектное сопровождение. По итогам конкурса будет сформировано сообщество из числа победителей, финалистов и полуфиналистов. Члены сообщества получат возможность поработать с наставниками из числа призеров и экспертов конкурса «Флагманы образования. Школа», который также входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Лауреаты проекта также смогут отправиться в туристические поездки по России в рамках программы «Больше, чем путешествие».

Призеры конкурса получат возможность пройти образовательные программы и стажировки во Всероссийских детских центрах «Смена» и «Океан», а также подарки от партнеров соревнований.

Профессиональный Всероссийский конкурс «Флагманы образования. Студенты» президентской платформы «Россия – стана возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Информационная справка:

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», конкурс «Твой ход», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования», всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение Ворлдскиллс Россия, благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Национальная технологическая олимпиада», проект «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту» и платформа «Другое дело».

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу. Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов».

В рамках АНО «Россия – страна возможностей» в августе 2020 года создан центр оценки компетенций – Департамент методологии и оценки. Задачами центра является разработка и внедрение собственных инструментов оценки управленческих и деловых компетенций во все конкурсы и проекты платформы «Россия – страна возможностей» и партнеров, создание и поддержка центров компетенций в университетах, проведение оценки, организация обучения и подготовки кадров для деятельности центров компетенций.

«Флагманы образования. Студенты» – это площадка по развитию и поддержке перспективных обучающихся (студентов) образовательных организаций высшего образования и среднего профессионального образования, обладающих высоким уровнем предметных знаний, ключевых психолого-педагогических компетенций и надпрофессиональных навыков.